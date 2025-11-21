Ingresa en prisión un hombre tras dos robos violentos mediante tirones en Badajoz

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han detenido el pasado día 18 de noviembre a un hombre de 37 años por su presunta autoría de dos delitos de robo con violencia mediante tirones en la capital pacense, y tras los cuales la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos han sucedido la tarde del pasado día 18 cuando en la Sala CIMACC091 entraba una llamada alertando de que se acababa de perpetrar un robo violento en la avenida del Perú de Badajoz.

Rápidamente se desplazaron al lugar patrullas de Seguridad Ciudadana que localizaron a la víctima en estado de nerviosismo y lesionada, aún en el suelo, y la cual aportó las características del autor, tras lo cual se inició un dispositivo de búsqueda.

Gracias a la colaboración ciudadana con los agentes, se logró interceptar a un individuo que coincidía plenamente con las características físicas aportadas, tanto por la víctima como por los testigos, el cual en el momento de su identificación manifestó que estaba buscando su terminal móvil, teléfono que instantes antes había sido encontrado por las inmediaciones del robo y que había perdido el autor en su huida, resultando ser de su propiedad, y tras lo cual fue detenido.

De la investigación se hizo cargo el grupo judicial de delitos contra el patrimonio, quienes tras las oportunas pesquisas, junto a las declaraciones de la víctima y la recopilación de diversos datos mediante el visionado de las cámaras de seguridad, averiguaron que el mismo sujeto era responsable de otro robo con violencia mediante tirón, sucedido el pasado día 17 de noviembre, por la zona de Cuatro Caminos de Badajoz, y donde la víctima era una mujer de 86 años de edad.

En nota de prensa, la Policía Nacional añade que una de las víctimas sufrió fractura de una falange de su mano y que el detenido era natural de la localidad pacense Santa Marta de los Barros, estando hospedado en un hotel de Badajoz.

El detenido es un hombre de 37 años de edad, con numerosos antecedentes, quien tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en prisión.