La ciudad de Badajoz suma un total de seis brotes activos con 129 contagiados y 712 contactos en vigilancia

Coronavirus en Badajoz

Badajoz cuenta ya con 6 brotes activos de coronavirus, 129 contagiados y 712 contactos en vigilancia. Aún así, la situación está controlada y no habrá que tomar medidas extraordinarias. Entre los brotes, preocupan 2, uno de ellos con menores de entre 2 a 13 años. Lo anunciaba el consejero de Sanidad, José María Vergeles, tras los 49 casos registrados el sábado en el Área de Salud de Badajoz y los 19 casos del día de ayer. Vergeles afirma que no habrá cierre de Badajoz, "pues no es necesarios proceder a un cierre de esas características", como circulaba el fin de semana por redes sociales y mensajes de Whatsapp. Vergeles resalta la necesidad de mantener la tranquilidad.