Entrevista a Teófilo Moreno (UPA) sobre el cultivo del tabaco en Extremadura

Extremadura concentra el 99% del cultivo y la transformación del tabaco en España, situándose como la primera región productora de Europa; La actividad tabaquera genera un impacto económico total de 126 millones de euros en la región, impulsando el empleo y la cohesión territorial en las comarcas productoras. Extremadura exporta el 74% de su producción, cerca de 70 millones de euros, canalizado a través de tres compañías multinacionales de tabaco con sede en España.

La Mesa del Tabaco ha presentado esta mañana en Cáceres, junto con Afi (Analistas Financieros Internacionales), el informe “Relevancia socioeconómica de la cadena de valor del tabaco en España”. El estudio actualiza el impacto económico, laboral y territorial del sector y pone de manifiesto su papel estratégico para las comarcas productoras de Extremadura.