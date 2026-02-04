El Ayuntamiento cifra en 286 los árboles afectados en la ciudad por la borrasca Kristin

La delegación de parques y jardines ha efectuado un balance provisional de los daños provocados por el arbolado tras el paso de la borrasca Kristin, el pasado 28 de enero.

Como señala el delegado de parques y jardines, Marco Antonio Guijarro, “según los datos, se vieron afectados 286 árboles, la mayor parte de ellos coníferas, de gran porte y con una media de edad de 25 años; estos árboles han requerido la necesidad de una tala, aunque algunos de ellos se podrán recuperar con nuevas podas”.

Aunque los daños y las especies arbóreas afectadas lo han sido en casi todas las zonas y barrios de la ciudad, destacan el Parque de las VII Sillas, con 62 árboles afectados, Isla del Guadiana y Molino de Pancaliente con 59 árboles. En el Parque de los Salesianos un total de 18 y en el Parque de La Argentina han sido afectados 16 ejemplares.

La delegación de parques y jardines sigue trabajando en toda la ciudad en trabajos de tala y poda para eliminar los restos de los árboles caídos. En este sentido, debido al elevado número de árboles afectados, los trabajos se están realizando de forma escalonada en función de criterios técnicos y se sigue evaluando la situación.

“En los primeros días se han efectuado las actuaciones de emergencia y se trabajó en las zonas que entrañaban más peligro y dificultaban el tránsito rodado” señala Marco Guijarro que añade que “se sigue trabajando de forma continuada por restablecer la normalidad y retirar todos los ejemplares afectados”.