Las ayudas a la conciliación a través del teletrabajo y la flexibilidad horaria podrán solicitarse a partir de este miércoles

A partir de este miércoles las y los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Extremadura podrán solicitar las ayudas impulsadas por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación para fomentar la conciliación personal, familiar y laboral a través del teletrabajo y la flexibilidad horaria.

Cada empresa recibirá 2.500 euros por cada trabajador que, por espacio de un año, se acoja a la modalidad de teletrabajo o de flexibilidad horaria, hasta un máximo de 10.000 euros, una cifra a la que se podrán sumar 1.000 euros más si la tasa de ocupación femenina de las empresas es igual o superior a la masculina.

Para estas ayudas, que se podrán solicitar hasta el próximo 15 de noviembre, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha destinado un millón de euros.

Es la primera vez que un Gobierno de Extremadura aprueba estas ayudas, muestra, una vez más, del compromiso de este Ejecutivo por facilitar la conciliación de las extremeñas y extremeños.

Con estas ayudas se pretende fomentar la conciliación sin interferir o perjudicar los servicios o la producción de las empresas, por lo que se establecen diferentes modalidades de flexibilidad horaria, que pasan por adecuar las jornadas a las necesidades de los trabajadores, crear bancos de horas, y la posibilidad de hacer semanas comprimidas, realizando más horas durante algunos días para poder disponer de más tiempo libre en otros, entre otras opciones.

En los contratos ya existentes, los trabajadores pueden acogerse a estas modalidades llegando a un acuerdo con la empresa, y en los nuevos contratos deberán contemplarse el modo de jornada laboral.

Está previsto que la convocatoria de estas ayudas, que fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de julio, se publiquen en el DOE este martes.