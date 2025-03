El PP asegura que si los extremeños fueran importantes para Sánchez "ya estaría sobre la mesa" la prórroga de Almaraz

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que si los extremeños fueran importantes para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya estaría sobre la mesa" la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz.

Sánchez Juliá, quien ha considera que es "digno de estudio", lo "poco" que le importan a Sánchez los extremeños, ha señalado que el Gobierno no debería mirar solo la producción de energía de la central sino escuchar las voces que se están levantando y están diciendo "alto y claro" que Almaraz no se cierra.

"Lo único que está demostrando el Partido Socialista es que está sólo en el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y lo hace única y exclusivamente por sectarismo político. Porque todo esto nos lleva a la gran pregunta ¿quieren cerrar también las centrales nucleares de Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha o nos quieren utilizar a los extremeños como conejillos de indias para la política ideológica del Partido Socialista?", se preguntado el 'popular' en rueda de prensa.

Así, ha propuesto que si Cataluña ya ha manifestado que no quiere centrales nucleares que el desmantelamiento de estas instalaciones empiece por allí. "¿Por qué no hablan con quien no las quiere Y nos dejan tranquilos a quienes estamos defendiendo la continuidad de la central nuclear de Almaraz, la continuidad de los 3.000 puestos de trabajo que genera nuestra región", se ha preguntado.

De este modo, ha criticado que el Gobierno de España no piense que Almaraz proporciona el 7 por ciento de la energía consumida en España y que es "fundamental" para asegurar el consumo eléctrico o que 4 millones de hogares en España tienen luz gracias a la central cacereña.

"No piensa en que el cierre de la mayor industria que tiene Extremadura puede conllevar que el precio de la luz suba entre un 25 y un 30 por ciento en España. No piensan en esas 3.000 familias cuyo medio de vida depende de la central nuclear de Almaraz. En definitiva no piensan en Extremadura y única y exclusivamente siguen con su hoja de ruta por mantener su pacto de gobierno con sumar", ha asegurado.

DEFENSA DE LA CONTINUIDAD EN TODOS LOS FRENTES

Sánchez Juliá ha recalcado que el PP extremeño y la presidenta de la Junta, María Guardiola, defienden la continuidad de la central en "todos los frentes" y en "todas las instituciones", momento en el que ha recordado alianzas con otras comunidades como Madrid o la reunión entre la presidenta extremeña y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"Lo hemos hecho en las calles, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en la Asamblea de Extremadura, en el Congreso y en el Senado. Y más recientemente también en el Parlamento Europeo, donde nuestra portavoz, Dolors Monserrat, interpeló a la presidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, exigiéndole la continuidad de la central nuclear de Almaraz", ha señalado.

A esta labor, se han unido "voces de todos los ámbitos" que piden su continuidad como el comisario europeo de Energía, que ha avisado de que es "clave" garantizar el suministro de energía; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que ha pedido a Pedro Sánchez que no cometa el "mismo error" que Alemania cerrando su parque nuclear, o el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha pedido un pacto de Estado para prolongar la vida útil de las centrales.

También ha expuesto el 'popular' que los sindicatos están visitando Almaraz para pedir su continuidad y para reiterar las "graves consecuencias" que su cierre produciría en Extremadura y en España o que la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' ha visitado recientemente Bruselas para pedir alargar la vida útil y se ha encontrado con el "portazo" de Teresa Ribera, que "se negó a recibirlos".

TERESA RIBERA "NOS TIENE TREMENDAMENTE DESPISTADOS"

En este sentido, Sánchez Juliá ha considerado "vergonzoso" que extremeños hayan ido a Bruselas y no hayan sido recibidos por quien representa a todos los españoles en la Comisión Europea, quien fue, además, la que decretó el cierre de Almaraz cuando era ministra.

Así, ha asegurado que Ribera "nos tiene a todos tremendamente despistados", ya que "en España dice una cosa y en Europa hace la contraria". "En España era la inquisidora contra las centrales nucleares y en Europa la defensora de la energía atómica. En España firma el cierre de centrales nucleares y en Europa da dinero para el mantenimiento de las centrales nucleares en Bélgica. No sabemos si se equivocó en España o miente en Bruselas", ha asegurado.

CONVERSIÓN DE LA N-435 EN LA A-83

El portavoz del PP de Extremadura también se ha referido a la marcha organizada por el PP de Huelva y de Badajoz este pasado domingo en la que participaron más de 200 vehículos para exigir la conversión de la N-435 autovía A-83, "algo a lo que el gobierno de Pedro Sánchez ya ha dicho que no".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de España niegue "una vez más" avances para la región en un momento en el que a Extremadura le "va bien" porque las políticas del gobierno presidido por María Guardiola están "dando resultado".

"Ahora que hay un gobierno en Extremadura que está tomando decisiones importantes y que está haciendo que Extremadura crezca, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, nos quiere poner frenos. Pero ese no del gobierno de Pedro Sánchez, no es sólo un no a Extremadura, no es sólo un no al sureste peninsular", ha asegurado.

Por ello, José Ángel Sánchez Juliá se ha preguntado si ese "gran no" que Sánchez le da Extremadura también se lo daría si esta comunicación estuviese en otra comunidad autónoma situada "en el córner noreste de España". "¿Qué pasaría si quienes le reclaman una autovía son sus socios independentistas? Porque lo estamos viendo, que Pedro Sánchez para los separatistas tiene todo, pero para los extremeños no tiene absolutamente nada", ha lamentado.

Además, ha criticado que, ante estos "desagravios constantes", se cuenta con un PSOE en Extremadura "callado, sumiso y que en lugar de defender el interés general de Extremadura está haciendo una oposición totalmente destructiva, intentando lavar la cara a un Pedro Sánchez que olvida a los extremeños y que no mira por el interés general de todos los españoles".

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES

Por otro lado, y a preguntas sobre el proyecto de ley de medidas fiscales urgentes en materia tributaria, cuyo dictamen fue aprobado este pasado viernes y que el jueves se someterá a votación en pleno las enmiendas que han quedado vivas de PSOE y Unidas por Extremadura, Sánchez Juliá ha incidido en que se verá "si hay alguna enmienda que se pueda incorporar" pero ha insistido en que no se va a dar "un solo paso atrás en la política fiscal del gobierno de María Guardiola que tan buenos resultados le está dando a Extremadura".

"Y los datos los estamos cosechando. Está creciendo Extremadura económicamente, está bajando el desempleo, está incrementando el número de autónomos, se está estimulando la economía extremeña. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a seguir es trabajando para que Extremadura siga creciendo y aquellas medidas que vayan en dirección contraria a lo que el gobierno de María Guardiola está dibujando, pues evidentemente no podremos apoyarlas", ha señalado.