La Asamblea extremeña no expresará su condena a la violencia machista en una declaración institucional al no sumarse Vox

El pleno de la Asamblea de Extremadura de este próximo jueves, día 23, no podrá expresar su condena a la violencia de género a través de una declaración institucional al no sumarse a la misma el Grupo Parlamentario Vox, que por primera vez cuenta con representación en la cámara legislativa autonómica.

Así, se da la circunstancia de que este año 2023 será el primero en el que la Asamblea no apruebe una declaración de rechazo a la violencia ejercida contra las mujeres al entender Vox que en el texto propuesto por PP, PSOE y Unidas por Extremadura hay términos y conceptos "ideológicos", como ha señalado su portavoz, Óscar García Calle.

No obstante, en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, el resto de grupos parlamentarios han mostrado su condena a la violencia machista y han avanzado que en el acto institucional que acogerá la Asamblea este viernes con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se dará lectura a un manifiesto que cuenta con el respaldo de todos los grupos a excepción de Vox.

RECHAZO Y CONDENA DE PP, PSOE Y UNIDAS

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha mostrado la condena de su grupo a la violencia de género y, en este sentido, ha subrayado las palabras expresadas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre que esta violencia es un "ataque a los derechos humanos" y una forma de "discriminación extrema".

Por ello, el Grupo Popular se ha adherido al manifiesto que se leerá en el acto institucional de este viernes y que se unirá a la declaración que ya ha anunciado la Junta de Extremadura contra la violencia de género.

"Quiero dejarlo claro y repetir que este partido, que este grupo parlamentario, que el gobierno que encabeza María Guardiola van a proteger siempre a las mujeres, a sus derechos y que van a garantizar que no sea ninguno de ellos vulnerado de ninguna manera", ha señalado.

A preguntas de los medios sobre el hecho de que por primera vez no vaya a haber una declaración institucional consensuada por los grupos, Sánchez Juliá ha recalcado que se quiere quedar con lo que les une en materia de lucha contra la violencia de género, algo que quedará patente en el acto de este próximo viernes, ha dicho.

También, y preguntado por si la negativa de Vox a suscribir la declaración podría dificultar la puesta en marcha de medidas contra la violencia machista al forma parte dicho partido del gobierno de la Junta, el 'popular' ha aseverado que son grupos parlamentarios diferentes y que las políticas de igualdad se encuentran incardinadas dentro de la Junta bajo la presidenta, María Guardiola. "Por lo tanto, están garantizadas, están protegidas", ha aseverado.

Por parte del PSOE, el diputado Juan Ramón Ferreira ha lamentado que el próximo pleno esté marcado por el hecho "sin precedentes" de que por primera vez no haya sido posible llevar una declaración institucional conjunta contra la violencia de género.

Ferreira ha insistido en que el 25 de noviembre es el día en el que se reivindica la eliminación de la violencia contra la mujer, algo que "no es solo una violación de los derechos humanos" sino que supone un "verdadero obstáculo" para el desarrollo pleno de una democracia.

"Sin igualdad entre hombres y mujeres no podemos decir que contamos con una sociedad libre y que no consigamos una declaración de toda la cámara no es casualidad. Este hecho es consecuencia de la entrada de la ultraderecha de Vox en la institución, y ante esto lo único que podemos decir, y lo que decimos claramente, es que no lo van a conseguir. Podrán evitar una declaración institucional, pero el consenso que hasta ahora hemos tenido sin ellos se va a mantener sin ellos", ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que el PP "debe entender" que con su socio de gobierno, en relación a Vox, "no existe equidistancia posible" y ha añadido que los 'populares no pueden vivir "eternamente en la contradicción", además de asegurar que Vox no va a conseguir que sea "quien protagonice el 25N".

De igual modo, ha aseverado que el PSOE estará el 25N "en las calles con el movimiento feminista" y trabajando desde la política para conseguir erradicar la violencia contra la mujer.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado su pesar por el hecho de que no haya una declaración institucional en la Asamblea en contra de la violencia de género refrendada por todos los grupos parlamentarios.

Así, en referencia a Vox, ha criticado que, aquellos que niegan la violencia machista, se "descuelgan de denunciar" y "condenar" una violencia que "atraviesa la mitad de la población" y que constituye un "compromiso" de toda la ciudadanía "atajarla y acabar con ella".

"Es una pena y nos demuestra que hay algunos que niegan la violencia machista y que con ello contribuyen a que esta violencia siga impregnada en la sociedad, cuando creo que en este caso toda la ciudadanía tiene que oponerse frontalmente".

Así, ha planteado que son más de 50 mujeres asesinadas en lo que se lleva de año por sus parejas o exparejas y ha incidido en que los "asesinatos machistas" son la "punta del iceberg" del resto de violencias que sufren las mujeres, algunas de las cuales están empezando a surgir como la violencia a través de la inteligencia artificial, con casos "tan sonados como el de Almendralejo".

"Si no estamos todos comprometidos con la erradicación de las violencias y para ello hay que asumirlas, detectarlas y reconocerlas, difícilmente vamos a poder acabar con ellas. Con lo cual, creo que Vox tenga ese planteamiento, ese posicionamiento de negación, es un retroceso y es algo muy peligroso para las mujeres de este país", ha sentenciado.

POSICIÓN DE VOX

A la hora de argumentar el rechazo de Vox a sumarse a la declaración institucional de la Asamblea, el portavoz de dicho grupo, Óscar Fernández Calle, ha reiterado que su partido está en contra "de todo tipo de violencia", la ejerza "quien la ejerza y sobre quien la ejerza".

No obstante, ha recalcado que Vox no firma la declaración institucional conjunta porque entiende que contiene "muchos términos y muchos conceptos ideológicos" y, ante este hecho, ha considerado que se podría "haber hecho un esfuerzo" entre todos, ha dicho, para que el "fondo de la cuestión", que es "la repulsa hacia la violencia, en este caso a la mujer", se viese plasmada en dicho documento.

"Si eso hubiese sido así, si esa declaración hubiese estado libre, a nuestro juicio, de conceptos ideológicos, por supuesto nosotros lo hubiéramos firmado", ha señalado, además de destacar que Vox hará con motivo del 25N una declaración formal en contra de "todo tipo de violencia y, por supuestísimo, de la violencia que se ejerce con respecto a las mujeres".

A preguntas de los conceptos ideológicos que rechaza Vox, Fernández Calle ha puesto como ejemplo la cuestión del género, algo "absolutamente ideológico", a diferencia, ha dicho, del concepto de sexo, que es una "cuestión biológica", además de señalar que la declaración hace hincapié en el Convenio de Estambul, que Vox rechaza, y se hace referencia al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que dicha formación no firmó.

De esta forma, Fernández Calle ha defendido la declaración en esta materia que Vox leerá "en tiempo y forma", al tiempo que ha insistido en que dicho partido cree en la "igualdad real" entre todos los españoles y se remite al artículo 14 de la Constitución.