Asaja Extremadura critica que no hayan sido declarados zonas catastróficas nueve grandes incendios en la región

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha criticado que el Gobierno haya excluido de la declaración de zona catastrófica nueve grandes incendios que se han producido este verano en la región, lo que ha causado "sorpresa e indignación" entre los agricultores y ganaderos afectados al sentirse excluidos de las ayudas para reparar, en la medida de lo posible, los daños producidos por las llamas.

García Blanco no entiende que no existan las mismas ayudas para los afectados de Casar de Cáceres, donde se han quemado 3.556 hectáreas; Alburquerque (2.346); Aldea del Cano (1.228); Arroyomolinos de Montánchez (782); Campo Lugar (1.310); Burguillos del Cerro (1.100); Oliva de Mérida (800) y Trujillo (827).

Por tanto, de los 15 grandes incendios que se han producido hasta la fecha en Extremadura, sólo aparecen seis, que son los de Valdecaballeros, Caminomorisco, Villar de Pedroso, Jarilla , Llerena y Aliseda.

"Nos alegramos de las zonas que, habiendo quedado calcinadas, están dentro del grupo que van a recibir ayudas, pero no entendemos cómo otros incendios de similares características en otras zonas de Extremadura han quedado excluidas sin ningún tipo de argumento ni justificación", ha advertido García Blanco.

El líder agrario también ha lamentado que no haya medidas concretas, en general, para los agricultores y ganaderos afectados dentro de unas ayudas dirigidas casi en su totalidad a la gestión de los ayuntamientos de las poblaciones afectadas.