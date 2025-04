El arzobispo de Mérida-Badajoz valora que las reformas que llevó a cabo el Papa Francisco "no tienen vuelta atrás"

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha valorado que las reformas que introdujo y que llevó a cabo el Papa Francisco "no tienen vuelta atrás", así como que el sucesor de Pedro como cabeza visible de la Iglesia Católica "segurísimamente intentará", como ya hiciera Jorge Mario Bergoglio, conservar y actualizar la memoria de Jesucristo y el Evangelio.

De esta manera se ha pronunciado Rodríguez Carballo, preguntado por el Cónclave previsto para el próximo 7 de mayo, en relación a lo cual ha precisado en primer lugar que el Arzobispado está organizando "todavía" la misa funeral por el Papa Francisco, que no se ha celebrado antes porque estuvo en Roma asistiendo a los funerales de alguien que, para él era, como ha dicho "muchas veces", "padre, maestro, hermano y amigo".

Así, ha explicado que ha tenido una relación "estrechísima" con el Papa Francisco durante 11 años "largos" y que ha vivido a 15 metros de su habitación, así como que semanalmente tenía contactos con él y algunos más prolongados cada 15 días o un mes. "Para mí se fue un gran amigo, por eso estuve en Roma", de donde viene "realmente impresionado" de la multitud que asistió al funeral y que superó en número al de Juan Pablo II, "que no es poco", y donde, como destaca, "sobre todo lo que había eran muchísimos jóvenes y adolescentes".

Asimismo, ha apuntado que cuando lo llevaron de San Pedro a Santa María las calles estaban "llenas de gente", de manera tal que se está "todavía en ese momento de luto" y, actualmente, en Roma se está celebrando el novenario y todos los días un cardenal preside una eucaristía en sufragio de su alma. Al término de este, empezará el Cónclave.

ORAR POR EL PAPA Y LA IGLESIA

En el caso del funeral de Archidiócesis de Mérida-Badajoz, el arzobispo ha avanzado que será el día 2 en la Catedral, con la presencia del clero y al que convocan "a todo el pueblo de Dios para que pueda orar por el Papa difunto" y "sobre todo" por la Iglesia en estos momentos.

"Yo estoy convencido de que el Papa está con Dios. Necesita de nuestras oraciones como todo hijo de Adán y Eva", ha señalado, para referirse a las oraciones por la Iglesia "para que se deje iluminar en la persona de los cardenales por el Espíritu Santo".

Sobre esto último, ha avanzado que ha hablado con algunos cardenales y que hay un ambiente "muy sereno", aunque "es verdad" que en la Capilla Sixtina, donde se reúnen, "van a aparecer las distintas tendencias", algo que es "normal" en la Iglesia y que "es bueno" que se manifiesten.

"Es decir, tenemos que estar abiertos a esas diversidades, más que diferencias diversidades, porque el dogma no se ha tocado con Francisco para nada y tampoco se tocará con el que venga. El dogma es intocable", ha continuado monseñor José Rodríguez Carballo, para quien "el problema puede ser, que es donde hay que discernir, cómo presentar eso".

De este modo, ha remarcado, "no es tanto qué presentar, porque la doctrina está clara, el Evangelio es siempre el mismo, sino cómo presentarlo", tras lo que se ha mostrado "convencido" por lo que ha podido observar y por sus convicciones personales "que venga quien venga, esto es un camino que no tiene vuelta atrás". "Es decir, las reformas que introdujo, que llevó a cabo el Papa Francisco, no tienen vuelta atrás", ha resaltado, junto con que, para él mismo, "ha sido el Papa que necesitaba la Iglesia, en estos momentos, para acercarse más a la realidad de nuestros contemporáneos".

Y es que, como ha explicado, "la Iglesia debe conservar la memoria de Jesucristo, del Evangelio, pero no es una memoria arqueológica decía el Papa Francisco", sino que "se trata de una memoria que él llamaba deuteronómica, es decir, que actualice el mensaje del Evangelio, no que lo ponga a la moda" porque no es seguir esta última, a tenor de lo cual ha citado un refrán que aprendió que en Vietnam, "cásate con la moda y pronto quedarás viudo".

También ha ejemplificado que, cuando se va a un comercio a comprar el último teléfono móvil, antes de que se pague la caja, ya ha salido otro más moderno y más actual. "No se trata de eso. Se trata, sí, de actualizarlo, y eso es muy importante para que siga siendo palabra viva para la gente de hoy", ha subrayado, para resaltar que "esto es lo que intentó Francisco" y que "esto es lo que segurísimamente intentará" el Papa que suceda a Pedro.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que, junto al músico Pedro Monty y el cantante José Ramón Vázquez han presentado el proyecto 'Luz en el silencio', en la sede del arzobispado.