Arroz de Calasparra con costillas ibéricas estofadas

INGREDIENTES

· 400 g de arroz Calasparra

· 400 g de costilla ibéricas

· Dientes de ajo

· Dos cebollas

· Dos tomates maduros

· Un vaso de caña de vino blanco

· Medio litro de agua

· Dos ñoras

· Un pimiento rojo

· Sal y pimienta

· Aceite de oliva

· 800 cl de consomé

· Unos brotes de rúcula

ELABORACIÓN

· Comenzamos por hacer el sofrito, cortamos los ajos en trozos pequeños y los doramos, incorporamos la cebolla cortada en brounoise, salpimentamos, troceamos las costillas y lo cocinamos todo bien durante unos 15 minutos, después incorporamos el pimiento sofreímos la carne de las ñoras, previamente hidratadas, seguimos agregando el vino blanco, evaporamos el alcohol y por último, el tomate sofreímos todo hasta deshacer el tomate y hacer una salsa, le agregamos el agua y cocemos hasta que las costillas estén blandas.

· Cuando ya estén, nacamos el arroz y le agregamos el consomé, rectificamos de sal y cocemos a fuego fuerte, hasta que rompa a hervir y una vez que lo tengamos así lo bajamos a mínimo y cocemos durante 18 minutos, después reservamos cuatro minutos más y ya podemos servirlo, y en el plato pondremos el arroz en el centro los brotes de rúcula un poquito de sal en escamas y listo para degustarlo.