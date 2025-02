Aprobados los presupuestos de 2025 en el Ayuntamiento de Cáceres con el voto del PP y la abstención del PSOE

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado de forma inicial este jueves sus presupuestos para 2025 con los votos a favor de PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox y Unidas Podemos. Las cuentas, que ascienden a 85 millones de euros, han salido adelante tras un intenso debate entre los grupos políticos que han fijado sus posiciones y han defendido la postura de su voto.

Las cuentas han recibido el apoyo de los once concejales 'populares', por lo que han salido adelante por mayoría simple propiciada por la abstención de los diez ediles socialistas, mientras que ha recibido cuatro votos en contra, provenientes de los dos concejales de Vox y los dos de Unidas Podemos.

La sesión extraordinaria también ha dado el visto bueno al presupuesto del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, que ascienden a 250.000 euros, y el Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 con 550.000 euros, así como la plantilla de personal para 2025.

El portavoz del Gobierno local y concejal de Economía, Ángel Orgaz, ha defendido que el documento incluye propuestas de todos los grupos políticos porque es fruto de un proceso de diálogo "intenso" a raíz del cual se han incluido partidas para mejorar los servicios públicos, compra de suelo industrial, políticas de vivienda y sociales, así como inversiones en los barrios para mejorar las infraestructuras para que "Cáceres pueda seguir siendo una ciudad llena de vida".

La portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha explicado que su grupo se ha abstenido por "un ejercicio de responsabilidad" para no paralizar la ciudad y para que no sea "la ultraderecha quien marque la agenda política" de Cáceres, pero ha dejado claro que estos presupuestos "no son" los del PSOE aunque incluyen medidas propuestas por los socialistas que mejorarán la vida de los cacereños, y que suponen unos 5,5 millones de euros.

"La ciudadanía nos pide altura de miras", ha subrayado la portavoz socialista, que ha indicado que hay que huir del "revanchismo" y la "confrontación partidista" para ofrecer a los ciudadanos soluciones a sus problemas cotidianos.

Desde las filas de Vox, el portavoz Eduardo Gutiérrez, ha reprochado al Ejecutivo local de Rafael Mateos que haya "asumido las políticas ideológicas de la izquierda", al "preferir el comodín" del PSOE, antes que pactar con Vox, un partido que, según ha dicho, seguirá trabajando "sin ser comparsa de nadie". "PP y PSOE son lo mismo", ha espetado.

Para Unidas Podemos, según ha dicho la portavoz Consuelo López, los presupuestos presentados por el PP no recogen la necesidades de la población ni solucionan los problemas de los cacereños como el acceso a la vivienda o unos buenos servicios públicos.

LAS CUENTAS

En cuanto a loa presupuestos de 2025 aprobados este jueves, cabe recordar que crecen un 7,6% hasta situarse en los 84,97 millones de euros, lo que supone casi 5 millones más que el ejercicio anterior. Cuentan con un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos y una deuda cero, al haberse cancelado en este ejercicio todos los préstamos bancarios que tenía activos el consistorio cacereño.

El documento incluye una partida de 1,3 millones de euros para la compra del edificio del Convento de las Trinitarias, situado en la calle Pereros, con la intención de crear plazas de aparcamientos para los residentes y viviendas para alquilar.

La nueva contrata de mantenimiento de parques y jardines incrementa su asignación hasta los 6,5 millones de euros, el doble de lo actual, y se destinan 500.000 euros a la compra de suelo industrial, que se suman a las 55 hectáreas de una treintena de parcelas que se van a permutar para este fin. También se prevé la venta de dos parcelas municipales con las que se tiene previsto ingresar 2,5 millones de euros.

La campaña de asfaltado de calles aumenta su partida en 200.000 euros hasta llegar a 1,7 millones, mientras que también se refuerza la inversión en el servicio de autobuses con 4,3 millones de subvención a la contrata para mejorar el servicio de autobús urbano. En este apartado se consignan más 65.500 euros para diseñar un plan director, además de mejorar la línea 8 y mantener la gratuidad para jóvenes menores de 16 años y mayores de 65 años, además de otras bonificaciones.

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) gestionará un presupuesto de 4,2 millones de euros y se vuelven a consignar 100.000 euros para ayudas a la natalidad pero estos cheques-bebé se deberán consumir en productos del comercio local, según ha propuesto el PSOE.

También se reserva una partida de 370.000 euros para un plan de vivienda y rehabilitación, y se dobla la asignación al refugio de animales San Jorge, que pasa de 45.000 a 90.000 euros.

Las cuentas incluyen también 1 millón de euros del presupuesto participativo que recoge actuaciones como la iluminación de las pasarelas de Ronda Norte, la recuperación del Parque Padre Pacífico, la recuperación de zonas infantiles en el Junquillo, entre otras. También habrá inversiones en las pedanías de Rincón de Ballesteros, Estación Arroyo-Malpartida y Valdesalor, con mejoras de iluminación, parques infantiles y pistas deportivas.

En materia social se realizarán proyectos comunitarios de formación en asociaciones y jornadas de participación; campañas de concienciación y sensibilización en mobiliario urbano; recuperación de murales en los distintos distritos de la ciudad, y campañas de fomento de estilo de vida saludable, instalación de defibriladores, dinamización cultural, o la instalación de baños autolimpiables.

En relación a los "grandes proyectos" del PP para esta legislatura que ya se recogieron en el presupuesto del año pasado, se transmutan las consignaciones porque están en proceso de licitación o de redacción de proyecto como la reforma de la avenida Virgen de la Montaña, de la Plaza Marrón y la piscina climatizada del Nuevo Cáceres, cuya redacción de proyecto saldrá a licitación el año que viene.

Sí se incorporan 159.000 euros para la limpieza de la Ribera del Marco, así como 55.000 para el Plan director de la Ribera del Marco que contemplará las actuaciones que hay que desarrollar, en los próximos años, en toda esta zona.

Según ha dicho el portavoz del Gobierno local, en el ámbito de la cultura se recogen las aportaciones al Museo Helga de Alvear (200.000 euros); 100.000 euros para subvenciones a asociaciones culturales; 150.000 euros para el Consorcio Cáceres 2031 "con un gran reto por delante como es conseguir esa capitalidad cultural europea", y el apoyo otros eventos como el festival Womad, con una aportación de 278.000 euros al Consorcio Gran Teatro, entre otras.

También en el ámbito de la educación se prevén la ayudas que se van a otorgar de manera directa a trabajos y grupos de investigación de la Universidad de Extremadura que aporten y mejoren la calidad de vida de los cacereños. La cuentas recogen una partida para abonar a la Diputación de Cáceres el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), cuya liquidación de 2024 se conocerá a mediados del año que viene, y que se ajustará con cargo al remanente cuando se sepa la cantidad exacta.

"Este presupuesto se caracteriza por una importante mejora de los servicios públicos, por una apuesta por inversiones que permiten seguir mejorando la ciudad, desde pequeñas obras en los barrios hasta grandes proyectos, y ha nacido fruto del trabajo de muchas personas y de los veinticinco concejales presentes, porque se ha elaborado con consenso y con diálogo", ha concluido Orgaz.

El pleno extraordinario ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecimiento, el pasado día 3, de la coleccionista alemana Helga de Alvear y en reconocimiento a su aportación cultural a la ciudad con el museo de arte contemporáneo que lleva su nombre.