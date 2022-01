Apoyo unánime en el acto celebrado por la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena

Un Palacio de Congresos lleno para celebrar el primer acto público de presentación del proyecto de unión de Don Benito-Villanueva de la Serena que ha contado con la presencia los alcaldes de estas dos localidades, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el expresidente de la Junta José Antonio Monago. Se trata de un acto en apoyo a la unión de estas dos localidades en la que todos los intervinientes han apostado por el "Sí" a la fusión por todos los beneficios que va a suponer para estos municipios y para Extremadura.

Comenzaba el acto con la intervención del alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, quien daba relevancia al acompañamiento de los tres presidentes de la junta. "Estamos en un proceso donde la generosidad es es principio básico, lo que vamos a votar no va a ser tanto para nosotros sino para las generaciones venideras" apuntaba.

Le seguía el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien finalmente no podía acudir al acto, pero participaba en él gracias a las nuevas tecnologías. Incidía en que muchos ciudadanos de la región no sabían distinguir entre una localidad y otra, y que muchos no entendían por qué estaban separadas. Además, explicaba que los alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito habían tenido la capacidad de realizar algo extraordinario.

El otro expresidente de la Junta, José Antonio Monago, ha participado también en este acto de apoyo a la unión manifestando que "los vecinos de Villanueva de la Serena y Don Benito tienen la inmensa fortuna de decidir y apostar por la unión y escribirán una página importante de Extremadura". Además, resaltaba las inversiones que vendrán a la que será la tercera ciudad más grande de la región, "los inversores van donde hay consenso y unidad".

Por su lado, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, mostraba su sensación de estar viviendo uno de los días más importantes de su vida. "Sois generosos por pensar en el futuro de las dos ciudades, sois capaces de dar ejemplo en un momento muy complejo" indicaba. Además, hizo referencia a cuando los alcaldes le propusieron el proyecto, "tengo la sensación de que han hecho lo que tenías que hacer".

Ponía fin al acto el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, quien daba importancia a los jóvenes, explicando que quieren ser partícipes y protagonistas de esta fusión. "La gente va a votar con su papeleta en mano y quieren que se vea el sí, es un gesto voluntario para animar a los que aun no han votad" decía refiriéndose a los que han hecho uso del voto anticipado.

Desde el pasado sábado los habitantes de Don Benito y Villanueva de la Serena votan la fusión de ambas localidades extremeñas. Lo pueden hacer de manera anticipada hasta el 10 de febrero, de cara a la consulta popular que se llevará a cabo el Domingo 20 de febrero. Casi 1200 personas depositaron ya su papeleta en las urnas durante el fin de semana. Estas urnas con el voto anticipado no se abrirán hasta las 20,00 horas del 20 de febrero, cuando termine la consulta popular. En esta consulta vinculante, podrán participar unas 50.000 personas mayores de 18 años y empadronadas en estas poblaciones y cabe recordar que será necesario el apoyo del 66 por ciento de los votantes para continuar este proceso de fusión.