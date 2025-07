Apag Extremadura Asaja reclama precios justos para la uva en una campaña de menos producción y calidad excelente

La organización agraria Apag Extremadura Asaja ha reclamado precios justos para la uva en una campaña que, según las previsiones tras la última reunión sectorial del viñedo, será "de menor producción respecto al pasado año, pero con una calidad excepcional".

Así se ha puesto de manifiesto en la sectorial que APAG Extremadura Asaja ha celebrado en Mérida, en la que ha puesto sobre la mesa los primeros datos que apuntan a una cosecha un 20 por ciento inferior en uva blanca y hasta un 35 por ciento menos en uva tinta, lo que supondrá una producción de alrededor de 2,5 millones de hectólitros, frente a los 3,34 millones del año 2024.

Según señala la organización en nota de prensa, las lluvias primaverales favorecieron al viñedo, pero las altas temperaturas de los últimos días han mermado el potencial productivo y la evolución final dependerá de las temperaturas de las próximas semanas, señala.

No obstante, apunta el estado fitosanitario es muy positivo, y todo apunta a que los caldos de esta vendimia alcanzarán "una calidad excelente".

Así, la organización recuerda que no existen actualmente grandes reservas en las bodegas, no hay stock, lo que, sumado a la menor producción, debería propiciar una subida de precios. Además, las cotizaciones de los vinos tintos y blancos ya se sitúan por encima de los precios de la pasada campaña, por lo que no se aceptarán precios por debajo de costes para los viticultores.

Apag Extremadura Asaja reclama a la Consejería de Agricultura que oficialice los costes de producción para hacer cumplir lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria y evitar prácticas abusivas contra los agricultores.

La organización insiste en que la uva destinada a cava producida en Almendralejo debe recibir el mismo precio que en otras zonas amparadas bajo la Denominación de Origen Cava, como Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Entre los problemas persistentes que afectan al sector, APAG apunta la falta de mano de obra, los bajos precios percibidos por los agricultores en campañas anteriores, enfermedades como la yesca o la incidencia del mosquito verde, para los que aún no se han obtenido respuestas eficaces por parte de las administraciones.

Finalmente, ha valorado la propuesta legislativa del llamado "paquete vino" presentada por la Comisión Europea el pasado 28 de marzo, así como la necesidad de contar con "un presupuesto extraordinario que permita aplicar medidas como el arranque definitivo de viñedo o la destilación de crisis".

Con esta vendimia, Apag Extremadura Asaja considera que "se dan las condiciones para garantizar precios justos que permitan la viabilidad del sector vitivinícola extremeño", concluye.