Apag Extremadura Asaja pide la declaración de zona catastrófica para las áreas "gravemente" afectadas por las lluvias

La organización agraria Apag Extremadura Asaja ha exigido la declaración de zona catastrófica en las zonas del campo extremeño que han sido "gravemente" afectadas por las recientes "lluvias torrenciales".

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha puesto de manifiesto la "urgencia" de adoptar medidas "inmediatas" para paliar la situación, principalmente en las zonas más afectadas, entre las que sitúa Jaraíz de la Vera (Cáceres) y las comarcas pacenses de Vegas Altas, La Serena, Campiña Sur, entre otras, donde la "fuerza del agua ha causado estragos tanto en infraestructuras como en explotaciones agrícolas".

En este sentido, subraya los "daños significativos" provocados en caminos, carreteras, puentes y casetas de riego, especialmente en la comarca de Vegas Altas, donde "numerosas" infraestructuras han quedado "inutilizadas".

Además, en algunas explotaciones se han "arrancado olivos de raíz", mientras que en otras se han destruido vallas y cerramientos en "cientos de metros, lo que supone un grave perjuicio para los agricultores y ganaderos afectados".

Los cultivos también han sufrido el impacto de las lluvias. Los cereales y olivares presentan "daños considerables", y en las zonas de regadío se está viendo "retrasado" el inicio de las labores en cultivos como el tomate o los frutales, lo que genera una "gran incertidumbre" entre los productores.

Apag Extremadura Asaja señala que estos problemas son "consecuencia de una realidad que no se puede seguir ignorando", tal es el estado de "abandono" de los cauces de ríos y arroyos. "La acumulación de maleza y la falta de limpieza en estas zonas han agravado la magnitud de los daños", asegura.

La organización denuncia que, mientras a los agricultores se les sanciona cuando intentan limpiar los cauces, las administraciones han "optado por una política ecologista que impide un mantenimiento adecuado".

"Si no se toman medidas, los desastres naturales son los que acaban limpiando y poniendo orden", advierte Metidieri. Ante esta situación, Apag Extremadura Asaja reclama a la Junta de Extremadura y a la Delegación del Gobierno que tomen cartas en el asunto y se coordinen con los ayuntamientos afectados para la declaración de zonas catastróficas en las áreas más perjudicadas por las precipitaciones.

"No podemos permitir que, tras ver las graves pérdidas sufridas en nuestras explotaciones, finalmente no se reconozcan estos daños y no se otorguen las ayudas necesarias para la recuperación del campo extremeño", concluye Metidieri.

Desde Apag Extremadura Asaja insisten en la "urgencia" de que las administraciones actúen con "responsabilidad y rapidez", garantizando la rehabilitación de las infraestructuras dañadas y apoyando a los agricultores y ganaderos en este "difícil momento".