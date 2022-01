Amigos de Mérida considera que la Consejería de Cultura menosprecia a Mérida

La Asociación Amigos de Mérida considera que la Consejería de Cultura "ningunea" a la capital extremeña al entender que no pretenden aportar ninguna asignación presupuestaria para mantener una programación cultural el el Cine-Teatro María Luisa. Indican que 25 años después de su cierre, tras tres años de obras y con un coste de cuatro millones de euros gastados en la reconstrucción del edificio por el ayuntamiento y otros dos por el ministerio, el clásico cine-teatro María Luisa se encuentra cercano a su reapertura. Desafortunadamente no tiene asegurado su uso posterior, dado que la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura no pretende aportar ninguna asignación presupuestaria para mantener una programación del nuevo centro cultural. Contrasta esto con la labor desarrollada por los consorcios del López de Ayala en Badajoz y del Gran Teatro de Cáceres.

Explican que la Junta de Extremadura, de la que depende la Consejería de Cultura, ha recurrido en dos ocasiones el pago de las expropiaciones arqueológicas en la capital que por ley le corresponde hacer en beneficio de todos los extremeños. Ambos recursos los ha perdido ante los tribunales.

Otra de las razones que mantienen, es que la Consejería de Cultura ha presentado esta semana en Fitur un stand de nuestra región en la que apenas se muestra Mérida "había que prestar mucha atención para encontrar la referencia a Mérida en él. Quizás por eso el ayuntamiento de la ciudad se plantee presentarse en solitario en la próxima edición de tan importante feria". Añade, además, que Cultura mantiene cerrado y sin uso el Archivo Regional, habiéndose terminado de construir en 2015 y sin fecha prevista de apertura.

Amigos de Mérida consideran que la Consejería de Cultura mantiene paralizados los expedientes como Fiesta de Interés Turístico del Carnaval Romano desde 2017 y del Festival de Teatro de Mérida como Bien de Interés Cultural desde 2016. "Ambos expedientes no suponen un coste económico para la Consejería e impiden la presentación de otros como la declaración de Emerita Lvdica como Fiesta de Interés Regional o del Puente de Hierro como Bien de Interés Cultural" explican.

A todo esto se unen las últimas declaraciones de la Consejería de Cultura en referencia a la no aprobación de más eventos hasta verificar el estado del Teatro Romano, también perteneciente a la Junta. Es de agradecer el interés y cuidado por tan emblemático monumento tras décadas de uso ininterrumpido en todo tipo de eventos, siempre autorizados por el Consorcio de la Ciudad Monumental. Suponemos que es deseo de la Consejería de Cultura la financiación de los estudios pertinentes con rapidez para evitar que Mérida sufra un nuevo agravio, ya que el anuncio genera alarma social alrededor de dos de las principales actividades económicas de la ciudad, el Festival de Teatro Clásico y el Stone & Music Festival.

Por ello, Amigos de Mérida insta a la Consejería de Cultura a cuidar el trato que manifiesta hacia la capital extremeña y considere la posibilidad de financiar la programación en el María Luisa.