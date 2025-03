Álvarez (UGT) ve "razonable" la ronda de contatos de Sánchez con los partidos ante la situación actual

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que en la situación actual, le "parece razonable que se haga esta ronda" de contactos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos para abordar el aumento del gasto en defensa.

Una ronda en la que "deberíamos de participar todos", ya que en la actualidad "no se trata de si eres más o menos pacifista", porque ese debate "en estos momentos tiene poca consistencia", ha dicho Pepe Álvarez a preguntas de los periodistas en Mérida, donde ha inaugurado el X Congreso Regional de UGT Extremadura.

En su intervención, Álvarez ha destacado que la situación política internacional actual es "absolutamente diferente" de la de los últimos años, ante la que "Europa tiene que reaccionar".

"¿Alguien nos iba a decir que los Estados Unidos de América, que era en quien confiábamos nuestra defensa, por cierto pagándola muy cara, iba a poder elegir un presidente de las características del que tiene", ha planteado Álvarez.

Así, en "una nueva situación con una agresión clara de Rusia a las fronteras de la Unión Europea, con una amenaza clara a países que incluso están dentro y forman parte de la Unión Europea", pues Europa "Europa tiene que vertebrarse y la vertebración por la vía de la defensa creo que es una vertebración que tiene muchísimo interés", ha dicho

Ha apuntado que "hoy son las fronteras del norte, pero quién sabe, igual no, ojalá que nunca, pero nosotros también tenemos fronteras muy importantes como país", ha apuntado Pepe Álvarez, quien ha considerado que le "parece razonable que se haga esta ronda" de contactos.

A su juicio, "los americanos nos han ido vendiendo armamento con trampa, porque parece ser que hay una parte del armamento que ellos deciden si funciona o no funciona", ante lo que a su juicio "ha llegado el momento de la autonomía estratégica de la Unión Europea", que "no sólo tiene que gastar más, sino que tiene que invertir más internamente" en materias como industria interior, tecnología o desarrollo.

Y es que "aunque no se dice mucho, una de las fortalezas desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de los Estados Unidos de América es la industria militar", que según ha dicho, "la paga Europa en una parte muy importante, la paga Japón, la paga Corea, la pagan los países de la OTAN y los países que están en el entorno de los Estados Unidos".

Ante esta situación, Álvarez ha abogador por "aprovechar esta oportunidad justamente para ganar autonomía estratégica"

ABOGA POR LA CONTINUIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES

Por otra parte, y a preguntas sobre la visita que realizó este pasado miércoles a la Central Nuclear de Almaraz, Pepe Álvarez se ha mostrado partidario de ampliar la vida de la centrales núcleares, "de ésta y del resto de centrales", ya que "forma parte de la necesaria autonomía estratégica del país".

Según ha dicho, "en un mundo como el que estamos necesitamos que aquellos recursos de producción de energía propios los podamos mantener y los podamos ampliar", por lo que Álvarez ha considerado que "las energías renovables hay que continuar trabajando con ellas", ya que "son son la alternativa, pero ha instado a "ser conscientes de que necesitamos fuentes de energía que de manera permanente, como es el caso de los nucleares, sin tener en cuenta si llueve, si hace sol o si hace viento, introduzcan en la red suficiente energía para poder abastecer el país".

En ese sentido, "no hay ninguna otra fuente no contaminante nada más que las centrales nucleares", ha defendido Álvarez, quien ha considerado que en la actualidad "no podemos pensar que estamos en condición de decidir si queremos nucleares o no", ya que "eso ya se ha decidido", ha dicho.

"Las nucleares ya las tenemos", por lo que a su juicio, por lo que ahora se trata de, "como han hecho casi todos los países del mundo, que es prolongar su vida útil a partir de un examen y de unas inversiones que garanticen la continuidad".

Así, ha pedido que la continuidad de las centrales "la garantice el Estado", por lo que ha considerado que las compañías propietarias "tienen que entregar al Estado, porque se les acaba el periodo que tienen de concesión" de la central nuclear.

Será "un nuevo proceso" en el que UGT aboga por que haya intervención pública en la gestión de las centrales nucleares. "No sé si sola y exclusivamente pública o si mixta, pero en todo caso, nosotros queremos que el Estado esté, porque tiene que garantizar que no tengamos este debate que hay ahora en relación con los residuos, que me parece absurdo", ha señalado Álvarez.

El dirigente de UGT ha considerado que "no es verdad" que las empresas que gestionan las centrales nucleares paguen muchos impuestos, ya que en ese caso "no tendrían los miles y miles de millones de euros que cada año nos escandalizan cuando presentan los resultados".

Por este motivo, ha tachado de "absolutamente inaceptable" que las propietarias de las centrales nucleares "quieran trasladar la factura de este proceso que tienen que hacer de eliminación, de tratamiento de los residuos nucleares", ya que sería "trasladar el coste a los ciudadanos" de Extremadura y del resto de España.

En ese sentido, Álvarez ha considerado que "en ningún caso se debe de eximir a las centrales, a las compañías eléctricas del pago de las tasas que corresponden", sino que a su juicio sería "al contrario, seguramente que había que exigirles más, sobre todo desde el punto de vista de algo que no han hecho, que es reindustrializar la zona donde se encuentra la central", ha apuntado.

Y es que a su juicio es "absolutamente miserable que las compañías eléctricas lo planteen", tras lo que Álvarez ha considerado que "España necesita una empresa de producción de energía eléctrica", al igual que tienen otros países como Francia o Italia, y que "garantice el suministro" al país.

ASESINATO DE UNA EDUCADORA EN BADAJOZ

Finalmente, y respecto a las condiciones laborales que denuncian los educadores sociales tras el asesinato de una trabajadora en Badajoz, Pepe Álvarez ha considerado "terrible que tengamos que abrir este debate" por este suceso.

"Me parece dramático. Somos un país que solo reacciona cuando tenemos una bofetada de estas características", ha señalado Álvarez, quien ha traslado el "cariño y la solidaridad de UGT" a los trabajadores de este sector, cuya situación "no se puede mantener porque hay riesgos" debido a que existe "un sistema muy imperfecto".

Según ha dicho, estos centros "están para que estos jóvenes, si han tenido por las razones que sean múltiples, familiares de todo tipo y condición, han tenido un tropiezo en la vida, que seamos capaces de reincorporarlos a la sociedad en buenas condiciones", por lo que a su juicio "hay que hacer un examen a fondo de cómo y de qué manera estos procesos garantizan la reinserción y la seguridad de las personas que están trabajando con ellos", ha concluido.