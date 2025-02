Alumnos del colegio Juan Vázquez de Badajoz se manifiestan contra el desalojo de Carlos, su antiguo conserje

Decenas de padres y alumnos del colegio Juan Vázquez de Badajoz junto a vecinos de la barriada pacense de San Fernando, se han concentrado este lunes a las puertas del centro educativo para protestar contra el desalojo de Carlos Orellana, exconserje del colegio, quien reside en una vivienda anexa al centro desde hace 47 años.

El ayuntamiento de Badajoz le ha comunicado recientemente la orden de desalojo, una decisión que los manifestantes quieren evitar "por todos los medios".

"Mi situación es precaria y, cuando murió mi padre, me quedé al cargo del colegio porque no tenía vivienda ni nada", ha señalado Carlos Orellana, quien reconoce que aunque no tiene contrato laboral con el colegio, sigue colaborando con el centro.

El antiguo portero ha denunciado que el ayuntamiento "quiere echarle por cabezonería", a pesar de que continúa ayudando en las tareas del colegio: "Abro puertas y les ayudo en lo que puedo dentro de mis capacidades", ha dicho Carlos.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Orellana ha explicado que ha rechazado las alternativas de alojamiento ofrecidas por el ayuntamiento de Badajoz porque "no se adaptan a sus necesidades".

"Lo que me ofrecían era convivir con tres o cuatro personas más en Villafranco (Badajoz) y yo no tengo transporte para ir, o en otra casa, en un alto, donde no entraba por el pasillo debido a que padezco obesidad mórbida", ha detallado.

"Estoy un poco desanimado", ha lamentado Carlos, aunque ha insistido en su deseo de permanecer en la vivienda. "Los niños son todos mi familia", ha afirmado, destacando que lleva "muchos años" viviendo en el CEIP Juan Vázquez.

APOYO VECINOS Y FAMILIARES

La concentración ha contado con el respaldo de numerosos vecinos del barrio de San Fernando, entre ellos, Lola Zambrano, quien ha defendido que Carlos "se tiene que quedar, sí o sí" y ha calificado la situación de "injusta", por lo que ha apelado a la sensibilidad de las autoridades.

"Tienen que tener un poquito de empatía y corazón bueno. ¿Para qué lo quieren echar? ¿Para fastidiarlo?", ha criticado Lola, a lo que ha añadido que "van a luchar hasta el final.

Por su parte, Jennifer Orellana, sobrina del afectado, ha explicado que la situación está siendo "muy difícil" para la familia porque "llevan toda la vida aquí y, a nivel de salud, les está perjudicando muchísimo".

Además, Jennifer ha considerado que las opciones ofrecidas por el consistorio pacense son "inviables" debido a la minusvalía que padece su tío.

Finalmente, su hermano Diego Orellana, ha alertado del impacto que el desahucio podría tener en la salud de Carlos, debido a que "su mejor medicina" es el colegio donde se mantiene "activo, alerta y ocupado", ha explicado.

"Si te lo llevas a un sitio donde le quitas eso, su estado de salud va a ir a peor", ha concluido Diego.