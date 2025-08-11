La alerta naranja por altas temperaturas continuará activa este martes

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este martes, día 12, desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, la alerta naranja por altas temperaturas en la provincia de Badajoz, Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, y norte de Cáceres.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas superarán los 40 grados centígrados en la provincia de Badajoz, en Tajo y Alagón y Meseta cacereña, mientras que en el norte cacereño y Villuercas y Montánchez los termómetros alcanzarán los 39 grados centígrados.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

Prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.