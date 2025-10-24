Los afectados por los incendios de este verano tendrán asistencia jurídica gratuita e inmediata

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura y los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres han firmado un convenio de colaboración para ofrecer asistencia jurídica gratuita e inmediata a las personas y entidades afectadas por los incendios forestales de este verano. La rúbrica de este acuerdo supone cumplir el compromiso que la presidenta María Guardiola anunció tras el Consejo de Gobierno extraordinaria del pasado 29 de agosto en Hervás, en el que la Junta de Extremadura aprobó un amplio catálogo de medidas en beneficio de las zonas afectadas por los fuegos.

El convenio, firmado por el consejero Francisco Ramírez y los decanos de los dos ilustres colegios (Ignacio Seller Rodríguez por el de Badajoz y Carlos Alberto Montero Juanes por el de Cáceres), tiene como objetivo proporcionar a los damnificados asesoramiento profesional especializado.

El servicio será prestado a través del Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita de los dos colectivos, mediante un turno especializado de abogados con experiencia en Derecho Civil, Agrario y Administrativo, que atenderán las consultas de los afectados vía telefónica, online o presencial, según las necesidades de cada caso. Los interesados en contactar telefónicamente deben llamar al 924 59 03 79 en el caso de Badajoz y al 664 603 447 en Cáceres. En ambos supuestos, estarán atendidos los lunes, miércoles y jueves, de 10 a 14 horas y de 17 a 20. Para quienes prefieran el correo electrónico, las direcciones son serviciosincendios@icaba.es (Badajoz) y serviciosincendios@icac.es (Cáceres).

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural aportará 8.000 euros para financiar la puesta en marcha y funcionamiento del servicio, mientras que los colegios asumirán la gestión operativa, la selección de los letrados participantes y la difusión pública del convenio.

El acuerdo contempla, además, la creación de una Comisión de Seguimiento paritaria encargada de evaluar el cumplimiento de los objetivos y garantizar la coordinación entre los firmantes. Extenderá su vigencia hasta el 31 de enero de 2026, si bien una de sus cláusulas garantiza que se prestará atención continuada a las consultas iniciadas antes de esa fecha.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura y los colegios de Abogados de Badajoz y Cáceres refuerzan su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía y la protección jurídica de quienes han sufrido las consecuencias de los incendios de este verano.