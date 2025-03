El PP acusa al PSOE de Extremadura de romper el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al "politizar" el 8M

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Extremadura, Teresa Tortonda, ha acusado al PSOE de romper el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al "politizar" el Día Internacional de la Mujer en la región tras no suscribir el manifiesto al respecto. Tortonda ha recordado que en ese pacto de Estado los partidos se comprometieron a hacer "buena política" y a no "politizar" determinadas cuestiones, además de a trabajar para que las mujeres siguieran adquiriendo derechos y por la igualdad. "Nos encomendamos el que no politizásemos, el que hiciésemos buena política, pero que no politizásemos este tema. Donde no hubiese nunca esos rifirrafes en los que precisamente el PSOE ha caído esta semana del 8 de marzo", ha señalado.

Por ello, la 'popular' ha insistido en que a su partido no se el puede "dar lecciones" porque ha estado "siempre donde tiene que estar". "En esa defensa, sin politizar, sin hacer esas malas políticas, sin repartir carnés de ningún tipo", ha subrayado Tortonda en rueda de prensa.

ABOGA POR LA UNIDAD

En este sentido, la 'popular' ha suscrito las palabras pronunciadas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en las que afirmó sentir "vergüenza" tras conocer que el PSOE decidió "romper con la igualdad" y no firmar el manifiesto, momento en el que ha abogado por la unidad en asuntos que "son esenciales".

Por ello, ha mostrado su pesar ante el hecho de que el PSOE en Extremadura haya utilizado a las mujeres como "moneda de cambio en una guerra totalmente partidista" y haya dejado "claro" que "no les importa la igualdad ni los derechos de las mujeres", por lo que, a su juicio, practican un "falso feminismo".

En su opinión, entre las causas de por qué el PSOE no firma el manifiesto por el 8M se encuentra el hecho de que les "duele" que Extremadura esté en su mejor momento liderada por una mujer.

"El éxito de María Guardiola, el éxito de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de la presidenta María Guardiola, les duele muchísimo, les duele que estemos creciendo y que no sea precisamente por ellos ni por las políticas que hasta ahora han estado llevando en estos últimos 36 años de gobiernos de izquierdas, de gobiernos socialistas", ha recalcado.

Otra razón, ha sostenido, es que desde el pasado año, en el que sí suscribió el manifiesto, a este ha "cambiado" el PSOE de Extremadura, que tiene ahora un nuevo secretario general, Miguel Ángel Gallardo, al que "hasta las mismas socialistas lo tachan de machista".

"Un nuevo secretario general que no encuentra su sitio, un nuevo secretario general que al no encontrar su sitio no lo encuentra porque le falta liderazgo. Y ante esa falta de liderazgo todos los días nos tenemos que desayunar con los noes", ha recalcado.

También se ha preguntado la 'popular' qué trasladó esta semana el PSOE de Extremadura en la reunión mantenida con asociaciones feministas. "A mí me gustaría saber, nos gustaría saber al Partido Popular si han hablado de Ábalos, si han hablado del Tito Berni", ha dicho, ejemplos que ha extendido a los casos de Monedero y Errejón, en referencia a Unidas por Extremadura, que tampoco suscribirá el manifiesto.

En este sentido, ha considerado que estos dos partidos "no están para dar lecciones" cuando, además, "con mucho orgullo, ellos reparten los carnés de buenas y malas mujeres", reparto en el que a las 'populares' les ha "tocado ser las malas de esta película macabra".

"Lo que pretenden es que tenemos que pedir permiso a la izquierda para defender la igualdad y para defender a las mujeres. Y que solo además vale lo que la izquierda dice en materia de igualdad. Repito, esa misma izquierda, pues que está abrazada a puteros", ha aseverado.

EN EXTREMADURA AHORA HAY "MÁS DERECHOS"

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Extremadura también ha rehuido del "miedo" que quiere trasladar el PSOE y ha recalcado que, desde que gobierna Guardiola, hay "más derechos" que en las últimas décadas de los gobiernos de izquierda.

"Ellos dicen mucho, pero hacen muy poco", ha asegurado, además de insistir en que ha sido el actual Ejecutivo extremeño el que ha firmado el primer Protocolo de Prevención del Acoso Sexual y por Razón de Sexo para los trabajadores de la Junta, además de estar trabajando en el Plan de Igualdad.

También se ha referido a la mejora de la situación de las Casas de la Mujer y a la puesta en marcha de cuatro Centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual en Extremadura.

"Basta ya de tantísima hipocresía, de tener ese miedo reverencial a tener que ser las mujeres que quiere la izquierda que seamos y la extrema izquierda quiere que seamos. Desde el Partido Popular nos oponemos a esa política pequeña, a esa política chica de tener que hacer y tener que ser lo que unos digan", ha remarcado la 'popular'