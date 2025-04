El abogado del hermano de Pedro Sánchez destaca que los testigos han defendido que no hay rastro de "ilegalidad"

El abogado de David Sánchez Pérez-Castejón, Emilio Cortés, ha destacado que los tres técnicos de la Diputación de Badajoz que han testificado este miércoles han puesto de manifiesto que todos los procesos administrativos controvertidos en el proceso penal se han hecho "desde la más estricta legalidad".

Cortés, a la salida de los juzgados de Badajoz, ha considerado que la declaración de este miércoles ha ido "estupendamente bien" porque los tres técnicos de la Diputación de Badajoz que han testificado han puesto de manifiesto que todos los procesos administrativos "se han hecho desde la más estricta legalidad".

"Estamos hablando del secretario general, estamos hablando del interventor, que no parece que aten los perros con longanizas. Y no hay ningún rastro de ninguna ilegalidad, ya digo, en ninguno de los tres procesos que está controvertido y todo está sujeto a la más estricta legalidad", ha expuesto.

Así, y a preguntas por sus sensaciones ante esta jornada, Emilio Cortés ha señalado que él nunca ha "tenido malas sensaciones. "O sea que sigo la misma tónica", ha dicho, pero a renglón seguido ha considerado que "evidentemente tiene mucho peso específico" las comparecencias de este miércoles, porque aunque vienen "bajo la etiqueta de testigos, lo cierto es que están compareciendo prácticamente como peritos de la legalidad".

DICE QUE ES UNA "BOCANADA DE AIRE FRESCO"

En este sentido, el abogado defensor de David Sánchez ha puesto en valor que "no encontrar ningún rastro de ninguna tacha desde el punto de vista administrativo, ni en la creación de la plaza, ni en sus bases, ni en su desarrollo, ni en el cambio de nomenclatura, ni en la contratación de los que han venido después", es una "bocanada de aire fresco".

"En la medida en que, ya digo, no tanto por lo que ya sabíamos, que evidentemente no había ninguna tacha, ningún reparo documentado, sino porque, evidentemente, ya digo, están bendiciendo los procesos administrativos y eso en el proceso debiera tener mucho peso específico", ha puesto en valor.

También, y a preguntas de los medios por la duración de la jornada, Cortés ha incidido en que las partes han recorrido "todo el tracto administrativo de distintos procedimientos de adjudicación de plaza", algo que "no es tan sencillo".

"Hay que preguntar por todo para que ese proceso de depuración, a mi juicio, absolutamente anacrónico, porque estamos hablando en el caso de la creación de la plaza del año 2017, pues estamos en una especie de déjà vu, mirando ahora el refajo de ese procedimiento administrativo y la jurisdicción criminal muchos años más tarde. Eso no es fácil, es una especie de autopsia", ha asegurado.

Emilio Cortés también ha informado de que los testigos han sido preguntados por la contratación en la Diputación de Badajoz del exasesor en Moncloa Luis Carrero.

"Por eso hemos empleado tanto tiempo, claro. Porque esto no va simplemente de decir, oiga, usted le echa agua bendita o no, sino que hemos entrado a fondo, particularmente otros compañeros distintos a mí que tienen un conocimiento mucho mejor que el mío de lo que es la jurisdicción administrativa y, ya digo, hemos tratado de ser exhaustivos a la hora de que no quede ningún fleco suelto", ha dicho.