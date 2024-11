El abogado de David Sánchez dice que está "tranquilo" porque la UCO "prácticamente" desestima cualquier delito económico

El abogado de David Sánchez Pérez-Castejón, Emilio Cortés, ha señalado que su cliente está "bien" y "tranquilo" porque el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "prácticamente" desestima la posibilidad de que haya podido ocurrir otro delito que no sea relativo a la creación de la plaza que ocupa en la Diputación de Badajoz.

"Todo lo que tiene que ver con las presuntas irregularidades de naturaleza tributaria o de naturaleza relativa o tocante a un enriquecimiento injusto quedan desmontadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil", ha destacado el letrado del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha llamado a declarar como investigados tanto a David Sánchez, director de la Oficina de Artes Escénicas, y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero.

Así lo hace en un auto dictado este pasado miércoles, 27 de noviembre, en el marco del proceso que se sigue contra el hermano del presidente del Gobierno por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública, tras recibir el informe elaborado por la UCO tras entrar en la Diputación de Badajoz y requisar una serie de correos electrónicos relativos al caso que se investiga.

Un informe en el que "prácticamente se desestima la posibilidad de que haya podido ocurrir otro delito que no sea relativo a la creación de la famosa plaza de la que en la actualidad disfruta el señor Sánchez", ha señalado Cortés.

El abogado ha señalado, por tanto, que su cliente está "tranquilo" y "bien", como así ha estado "siempre", y no porque "empiece a soplar el viento un poquito más a favor, porque tampoco ha soplado nunca demasiado en contra", y que cuando lo ha hecho ha sido "más por la liturgia que ha generado el procedimiento que por el procedimiento en sí".

En este sentido, ha señalado que lo que ha sido "más molesto" y "nocivo" han sido "las menciones a su familia, los seguimientos" a la entrada de su trabajo, ha dicho, lo cual "trasciende en mucho de lo que es el entendimiento democrático de la presunción de inocencia y es lo que más le puede doler a un cliente", y "no que le toquen a él porque está defendido, sino que le toquen a gente de su familia que no está defendida".

LAS CUENTAS NO SALEN

Sobre el proceso, ha señalado que la autoridad judicial tiene la posibilidad de rebatir o de complementar o de no adherirse al criterio policial, pero en un caso como este en el que se está "hablando de números", pues "si las cuentas no le salen a la UCO, dudo mucho que le salga a alguien que tenga dos dedos de frente y que maneje con rigor la documental obrante en la causa".

Añade el letrado que su cliente ha sido citado para declarar durante media hora, con lo que "es de entender que, de acuerdo con ese espacio de tiempo y con el tenor del auto, únicamente para responder acerca de si sabe algo de la creación de esa plaza que en la actualidad disfruta", ha abundado.

El abogado ha vuelto a criticar aspectos del procedimiento que considera "patológicos", y que tienen que ver con la apertura de un procedimiento penal en España con base "únicamente en recortes periodísticos y en el pantallazo del portal de transparencia", lo cual es "absolutamente aberrante desde el punto de vista técnico", como ya planteó en los correspondientes recursos ante la autoridad judicial.

En este punto, ha remarcado que su cliente ha sido investigado "como consecuencia de los datos de filiación de este señor", en alusión a que su hermano es el presidente del Gobierno, porque no hubiera ocurrido lo mismo "si esta plaza la hubiera sacado un señor que toca el tambor en Zafra y que se dedica únicamente a animar las fiestas patronales".

"Lo que pasa es que lo que está sucediendo ahora mismo en España, eso sí es patológico y quizás merezca una reflexión, es que primero va la persona y luego va el delito", ha lamentado Cortés.

EL AUTO SE FIJA EN LA CREACIÓN DE LA PLAZA

Con respecto a cómo accede David Sánchez al cargo en la Diputación de Badajoz, ha remarcado que mediante un concurso y que "evidentemente la plaza la crea el Servicio de Recursos Humanos de la Diputación".

Un concurso concurrente, ha añadido, al que "se presentaron otras personas" que "perdieron porque un candidato ganó" y que "no recurrieron ni siquiera en la vía administrativa más rudimentaria". El abogado ha apuntado además que el auto "no dice nada" de la adjudicación de la plaza ni del proceso selectivo, ni del tribunal, ni la puntuación, sino que "se fija en la creación de la plaza".

Además, señala que los correos electrónicos que fueron incautados no han revelado lo que entiende que las acusaciones populares "querían que se revelara", en relación a un "cruce" de mensajes en los que se abordaran cuestiones como "esta plaza tiene que ser para este" o "este tiene este mérito, tira por ahí", pero en ellos "no hay absolutamente nada" en este sentido.

Y añade que "si hubiera habido conchabeo, el presidente de la Diputación no hubiera preconstituido una prueba de esta naturaleza, sino que hubiera estado encantado de que la plaza para el amigo, que no era su amigo, se convocara", entre otras razones porque su cliente "no tenía ninguna relación con la comunidad autónoma extremeña" y "era un músico que estaba en alerta a ver si se convocaba alguna plaza a la que pudiera concursar".

En este caso, una plaza que se crea porque en Badajoz "había más de un conservatorio y desde el punto de vista administrativo se entendió que esa plaza era necesaria", de modo que "ni los sindicatos ni nadie puso objeción más allá de que pudiera haber un cierto superávit de funcionarios en ese ámbito".

Además, "se hizo todo a través del portal Transparencia", por lo que si "alguien cree que eso es fruto de un conchabeo" por tratarse del hermano del presidente del Gobierno, ha señalado que en ese momento Pedro Sánchez "estaba fuera del Partido Socialista, absolutamente defenestrado en espera de que al final recuperara el cargo de secretario general".

VIVIR EN PORTUGAL Y TRIBUTAR EN ESPAÑA

Con respecto a la residencia en la localidad portuguesa de Elvas, ha dicho que "nunca ha habido ningún problema, jamás", y que la Agencia Tributaria "nunca se ha dirigido a David Sánchez en ningún sentido", porque "es una persona que tributa en el Reino de España como residente en el extranjero. Ya está. No pasa nada más", ha apuntado.

"El hecho de que este señor haya estado viviendo en Portugal es algo que no ha encontrado reproche en el ámbito administrativo y resulta ciertamente sorprendente que se haya intentado que sí se encuentre reproche en el ámbito penal", señala Cortés, quien sostiene que David Sánchez "no ha recibido ni en Portugal, ni en España, ni en Irlanda ninguna resolución administrativa, siquiera sea para una inspección por esa doble nacionalidad fiscal, en absoluto".