Los 57 apartamentos universitarios de Cáceres mejoran su eficiencia energética con una inversión de un millón de euros

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha aportado 1.095.000 euros en ayudas para la rehabilitación energética de un total de 57 apartamentos universitarios ubicados en el campus de Cáceres, que fueron construidos en 1994 y que son propiedad del ayuntamiento cacereño.

Con esa ayuda se ha realizado una rehabilitación energética integral en la envolvente de los edificios como fachadas, cubiertas, forjados sanitarios y ventanas. Además, se han sustituido las calderas de butano por termos eléctricos y se han instalado equipos de calefacción, aire acondicionado y placas fotovoltaicas en la cubierta de los cinco edificios para autoconsumo.

Tras esta actuación, el porcentaje de ahorro en consumo de energía primaria no renovable ha sido del 90%, y el ahorro de demanda de energía conjunta de calefacción y refrigeración ha sido del 68%. Además, la rehabilitación supone una transformación completa de las viviendas, tanto funcional con la mejora de las prestaciones de confort como de su aspecto estético, modernizándolas y adecuándolas para prolongar su uso.

Así lo ha señalado este miércoles el consejero del área, Manuel Martín Castizo, que ha visitado estas instalaciones tras los trabajos ejecutados, junto al alcalde Rafael Mateos y la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, entre otros.

En esta línea, el regidor cacereño ha valorado el "compromiso" del Gobierno regional con la rehabilitación de viviendas en la ciudad al mejorar los cinco edificios de apartamentos para universitarios, que están ocupados al cien por cien de su capacidad y cuya gestión la realiza una empresa concesionaria a través de la Universidad de Extremadura.

"Se trata de una magnífica inversión con la que ponemos a disposición de los jóvenes que estudian en la universidad en Cáceres unas viviendas de primer nivel", ha recalcado Mateos.

PLAN HABITA Y AUTOVIA EX-A1

Esta actuación forma parte de otras que el Gobierno regional está haciendo en materia de vivienda, según ha destacado Martín Castizo, que ha enumerado entre ellas, la apuesta por la modernización del parque público de viviendas, por facilitarlas en alquiler a precios asequibles, por favorecer el acceso a la vivienda a los jóvenes con el conocido aval que ya han obtenido más de 400 jóvenes, o por el plan Habita Extremadura para impulsar la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas en la región.

A este respecto, el consejero ha destacado que en Cáceres es donde este plan Habita está más adelantado, pero también se han cerrado ya acuerdos en otros municipios como Badajoz, que ya ha ofrecido suelo, o Don Benito, donde la empresa pública Urvipexsa ya disponía de suelo para promocionar vivienda. También se construirán en localidades más pequeñas como Torreorgaz o Arroyo de la Luz.

Respecto al inicio de las obras en el barrio de Casa Plata-Maltravieso para construir viviendas en alquiler asequible para jóvenes, Martín Castizo ha recordado que estas actuaciones, que se desarrollan en un solar cedido por el consistorio cacereño, están sujetas a fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia por lo que deben cumplir unos plazos y estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

"Es un plazo ajustado pero todavía posible", ha subrayado el consejero, que ha querido puntualizar las declaraciones del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres respecto a este proyecto del que su portavoz, Belén Fernández, ha dicho que "es fruto de la gestión socialista" en la anterior legislatura, a lo que Martín Castizo ha respondido que "una cosa es predicar y otra es dar trigo", ha espetado en declaraciones a los medios.

Según ha indicado, "el PSOE predica mucho pero nosotros damos el trigo. Esto es lo de siempre. El PSOE vende promesas y luego tiene que ser un Gobierno del Partido Popular el que lo lleve a cabo y haga la realidad", ha aseverado, al tiempo que ha reprochado a los socialistas que "si hubiesen creído realmente en esta fórmula de colaboración público-privada para construir viviendas en alquiler en régimen asequible, hubieran procurado que las empresas que concurrían a la licitación fueran muchas más y no una sola la adjudicataria hoy en día".

El consejero también ha sido interpelado por la construcción de la autovía EX-A1 desde Moraleja a Castelo Branco, cuyo tramo portugués de Monfortiño a Peña García no ha recibido un impacto ambiental favorable; algo que no es "motivo de preocupación al respecto porque los otros trazados sí cuentan con la declaración de impacto ambiental", ha dicho, y para el que no ha superado ese tramo, "están buscando otro trazado por el que salvar este inconveniente".

En cuanto a la parte española de la autovía, Martín Castizo ha recordado que se ha licitado el estudio de viabilidad al que se han presentado varias empresas y que será adjudicado "próximamente". "Nuestra parte va cumpliendo lo previsto, el plan que tenemos previsto y solo esperamos que la parte portuguesa pues también avance en su tramo", ha concluido.