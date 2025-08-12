El 112 Extremadura mantiene la alerta naranja por altas temperaturas en la región y la extiende al miércoles

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura mantiene la alerta naranja por altas temperaturas este martes, 12 de agosto, en la región, desde las 13,00 hasta las 21,00 horas y la extiende al miércoles.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) podrían alcanzarse los 43 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y en las comarcas de Tajo y Alagón, en la de Cáceres.

De igual modo, los termómetros podrían situarse en los 42 grados centígrados en La Siberia extremeña, Tierra de Barros y La Serena, en la provincia pacense, y en la Meseta cacereña.

El mercurio también llegaría a los 41 grados centígrados en la zona del Sur de Badajoz y en el Norte, Villuercas y Montánchez de la provincia de Cáceres, indica la Junta en una nota de prensa.

Para el miércoles, las predicciones de la AEMET apuntan a 40 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Tierra de Barros, La Serena, Tajo y Alagón. Mientras que en las comarcas de Villuercas y Montánchez se situará en los 39 grados, por lo que en todas estas zonas se permanecerá en aviso naranja desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

Por su parte, se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación. De igual modo, prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación.

ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS

Asimismo, la zona Sur de Badajoz y las comarcas de Villuercas y Montánchez en Cáceres permanecerán hoy martes, 12 de agosto, en nivel de aviso amarillo por tormentas desde las 14,00 hasta las 22,00 horas por este fenómeno adverso, que puede ir acompañado de chubascos y rachas de viento muy fuertes, sin descartar granizo.

Desde el 112 Extremadura se recomienda a las alcaldías de estas zonas que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de los ayuntamientos para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierra que puedan obstaculizar el paso de agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

De igual modo, deben prestar especial atención a los sumideros y socavones, así como a los muros en mal estado.

A los ciudadanos se les aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en orillas de los ríos y llevar siempre consigo un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.