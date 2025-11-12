El 112 Extremadura activa este jueves la alerta amarilla por lluvias y viento en diversas zonas de la región

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará esta medianoche hasta las 23,59 horas de este jueves, 13 de noviembre, la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, y por vientos en la provincia de Badajoz y en el norte de Cáceres, Tajo y Alagón, Meseta cacereña, y Villuercas y Montánchez.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en 12 horas en el norte de la provincia de Cáceres alcanzará los 50 litros por metro cuadrado y las rachas de viento, de componente sur y afectando sobre todo a la zona nororiental, pueden superar los 80 kilómetros por hora.

En la provincia de Badajoz y las zonas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, y Villuercas y Montánchez, las rachas máximas de viento, de componente sur, pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora.

Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos.

En cuanto al viento, el 112 Extremadura recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos y tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias y árboles.

En caso de tener que circular por carretera, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.