El 112 Extremadura activa la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres para mañana viernes

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres para mañana viernes, día 31, entre las 10:00 horas y hasta la media noche.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 60 litros por metro cuadrado.

RECOMENDACIONES

El 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus municipios, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas, no estaciones en cauces secos ni en las orillas de los ríos; y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

Asimismo, en caso de emergencia contactar con el 112 Extremadura.