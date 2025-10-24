ALERTAS

El 112 activa la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres para mañana sábado

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología hay una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%

Extremadura |

Alerta en el norte de Cáceres para el 25 de octubre
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias para mañana sábado en el norte de Cáceres, entre las 02:00 y las 18:00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.

