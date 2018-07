Vila-real torna a ser referència en l'àmbit científic i de divulgació amb el XII Simpòsium de Fotografia i Naturalesa

El XII Simpòsium de Fotografia i Naturalesa reunirà, del 24 al 26 d'abril, a un total de 32 científics i naturalistes en un certamen convertit en referència de l'àmbit de la ciència i la divulgació científica. Així ho han destacat aquest matí l'alcalde, José Benlloch, i els representants d’EDC Natura-Fundació Omacha Julio García Robles i Abel Campos, durant la presentació d'una nova edició del certamen, que compta també amb la col•laboració del Cefire, Facsa i la Diputació Provincial. “Amb 12 edicions a les seues esquenes, el Simpòsium és un certamen referent i consolidat gràcies al treball de molta gent, en particular d’ EDC i Omacha, que s'emmarca plenament des del principi en una marca, la de Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveniments, que només l'any passat va atraure a Vila-real més de 10.000 persones”, recorda l'alcalde. En el cas del Simpòsium, les previsions de l'organització arriben a les 400 persones en els tres dies de ponències, que superen les 4.000 si se sumen l'assistència a la gala i la participació en activitats de divulgació com l'exposició ‘Foc, pedra i os’ o els concursos de fotografia Ciutat de Vila-real i de fotografia per a joves Karibu. Els premis dels concursos es lliuraran el dissabte 25 en la Gala EDC Natura, durant la qual també es lliuraran els premis honorífics del Simpòsium. En aquesta edició, el reconeixement ha recaigut en l'arqueòleg Miquel Guardiola Figol; Ramon Folch, doctor en Ciències Biològiques i especialista en socioecologia; Joaquim Baixeras, doctor en Ciències Biològiques i entomòleg; Sebastián Álvaro, periodista creador del programa de documentals d'aventura ‘Al filo de lo imposible’; i Jorge Enrique Londoño Riani, impulsor de la Reserva Natural Palmarito Casanare (Colòmbia). “En aquesta edició, hem reunit 32 ponents de prestigi internacional al costat d'altres científics i naturalistes que estan començant i també gent de Vila-real”, assenyala García Robles. “Vila-real pot sentir-se una ciutat afortunada”, afegeix Campos, qui lamenta que en els últims anys “han anat desapareixent simposis i congressos”. “Vila-real, no obstant això, l’ha mantingut i és una veritable referència a Espanya”, agrega.