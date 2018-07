Vila-real reforça el seu suport a la tasca social de Joventut Antoniana amb 13.000 euros

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, juntament amb la regidora de Serveis Socials, Mònica Alvaro, ha signat un conveni de col•laboració amb el president de Joventut Antoniana, Pascual Vilanova, pel qual el consistori aportarà 13.000 euros per a donar suport a “la important tasca social que desenvolupa l’entitat al municipi durant tot l'any”, segons ha indicat el primer edil.

En concret, l'acord anirà destinat al programa de servei d'acollida dirigit a persones en situació o risc d'exclusió social. Un projecte que dóna atenció primària i resposta a les necessitats bàsiques d'alimentació i higiene amb caràcter immediat a més d'acompanyament i suport emocional als col•lectius amb menys recursos. A més el programa també contempla la necessitat d'augmentar les relacions interpersonals tant a nivell de grup com comunitari per a facilitar el procés d'integració i millorar l'autonomia personal.

Per a això, Joventut Antoniana, en col•laboració amb Serveis Socials, va posar en marxa a finals de 2012 el projecte de l'Escola de Família amb la intenció d'ajudar a les famílies a adquirir habilitats d'organització domèstica i cures personals i promoure la seua inserció social.

L'edil de Serveis Socials, Mònica Alvaro, recorda que aquest és el tercer any que se signa un conveni singular de caràcter anual amb l'entitat ja que, amb l'anterior govern del PP aquests col•lectius socials només podien accedir a ajudes a la seua tasca social a través de convocatòries de subvencions finalistes. “Ara”, explica la regidora, “aquest conveni anual ha permès multiplicar per més de dos les ajudes que fins ara s'havien donat a l'entitat”.

Aquest és el segon conveni de col•laboració que signa l'Ajuntament de Vila-real enguany. Aquest estiu es va signar també un acord de col•laboració amb l'entitat per a l'organització de la Cavalcada de Reis i la programació de Nadal, gràcies als quals l'associació recapta fons per a portar a terme la seua tasca social i d'ajuda a les famílies. Un conveni que, al igual que el de Serveis Socials, també s'ha anat incrementant amb els anys fins a arribar a una aportació de 25.000 euros.

En aquest sentit Alvaro ha indicat que, des del consistori, “s'ha treballat intensament no només per mantenir aquestes ajudes sinó per incrementar-les davant el gran nombre de famílies que estan sent ateses per Joventut Antoniana”, conclou.