Vila-real promou el segon voluntariat ambiental i espera repetir el 'gran èxit’ de participació de la primera edició

El regidor de Sostenibilitat, Xus Sempere, ha presentat el segon programa de voluntariat ambiental destinat a la prevenció d'incendis en la desembocadura del riu Millars que espera repetir ‘el gran èxit’ que va tenir la primera edició que va convocar a un total de 50 persones, encara que les places previstes eren 40.

“En principi la reserva per a enguany és de 30 persones, però si veem que hi ha molta demanda com l'any passat, intentarem ampliar el nombre” ha afirmat l'edil qui recorda que, de les 50 persones que es van inscriure en l'anterior convocatòria, el 52% eren de Vila-real i, aproximadament , un 10 % de fora de la Comunitat.

El segon programa del voluntariat ambiental es desenvoluparà enguany del 28 de juliol al 2 d'agost i en ell, els assistents a més de participar activament en les diverses tasques per a la conservació i millora del medi ambient, s'especialitzaran en la vigilància preventiva dels incendis forestals, igual que en la passada edició.

El camp d'estudi serà la zona del paratge natural i protegit de la desembocadura del Millars on els voluntaris aprendran a identificar, inventar i geolocalitzar els punts vulnerables de risc d'incendis. “Després aquests treballs s'aprofiten per a tenir informació sobre unes zones on es podria arribar a generar un incendi ”, ha detallat l'edil. Les classes seran teòriques i pràctiques i, cada dia, s'abordarà una temàtica. Contaran amb diferents eixides de camp i de reconeixement de zones que han patit incendis.

L'edil ha recordat que la formació del programa és gratuïta i les persones que vulguen, poden allotjar-se a l'alberg municipal. Els participants obtindran el certificat de la Conselleria de Governació que acredita la seua condició de voluntari ambiental i els estudiants de la UJI, que l'any passat van representar a un 16% dels participants, poden convalidar-lo per crèdits universitaris.

Les inscripcions estan obertes des de hui mateix i fins al 28 de juliol i totes les persones interessades poden emplenar la fitxa d'inscripció que trobaran en la Regidoria de Sostenibilitat de la web municipal i enviar-la per correu electrònic a l'adreça adener@ajvila-real.es o bé, presencialment en l'Agència Local d'Energia, c/Ponent Baix, 65, baix.