Vila-real donarà la benvinguda a l’estiu aquest dissabte amb una festa en el paratge del Termet de la Mare de Déu de Gràcia

La Regidoria de Proximitat ha organitzat activitats i jocs infantils a la vesprada i, ja a la nit, a partir de les 22.30 hores, hi haurà un concert de piano del compositor David Gómez

L'ermita de la Mare de Déu de Gràcia serà, un any més, l'escenari de les activitats de l'estiu i centre de l'atracció cultural de la ciutat.

Per aquesta raó, des de l'Ajuntament i, a través de la regidoria de Proximitat, s'ha decidit organitzar una festa en el Termet per a donar la benvinguda a l'estiu com avanç de tots els actes que es desenvoluparan en aquest escenari al llarg dels pròxims mesos.

Entre les activitats previstes per al solstici d'estiu, s'ha programat, a partir de les 17.00 hores, diferents jocs i tallers per als més menuts com pinta cares, globoflexia, gimcanes i animació infantil.

Ja a la nit, a partir de les 22.30 hores, tindrà lloc el concert de piano del compositor David Gómez amb el seu espectacle de veles, a l’Assut.

La regidora de Proximitat, Sabina Escrig, ha convidat a la ciutadania a viure de ple l'inici de l'estiu participant activament en la festa que tindrà lloc dissabte que ve 21 de juny a partir de les 17.00 hores.