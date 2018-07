Un total de 46 víctimes de violència de gènere han estat ateses este any a la Casa de la Dona de Vila-real.

La regidora de la Dona, Mònica Alvaro, ha indicat que “tot i que enguany s’ha produït un lleuger descens en el nombre de víctimes de violència de gènere ateses en la Casa de la Dona, que ha passat de 50 en 2013 a 46 d’aquest any, ens pareix molt greu que, d’aquestes 46 dones, en 19 casos, els fills o filles han estat presents durant les agressions a les seus mares”. “Per això”, continua la regidora, s’ha reforçat el servei i les atencions que es donen al Seafi, Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i Infància, “per tal que els professionals i tècnics puguen ajudar a pal•liar el trauma de viure una situació violenta com aquesta tant a mares com a fills”, ha expressat Alvaro durant la presentació de la xifra de dones que han estat ateses a la Casa de la Dona en 2014 i on ha donat a conèixer també els actes per a commemorar el 25 de novembre, Dia per a Combatre la Violència contra les Dones. L’edil ha concretat que, d’aquestes 19 agressions davant menors, set dels casos ja s’han derivat al Seafi.

A banda, també s’han fet les derivacions corresponents al Centre Dona 24 Hores, s’han tramitat ajudes econòmiques del Programa de la Renda Activa d’Inserció (RAI), altres víctimes s’han derivat a Serveis Socials, als tallers prelaborals o han rebut les beques de la Casa de la Dona “tot per proporcionar-los autonomia econòmica i que puguen abandonar la casa compartida amb l’agressor”. La responsable del àrea ha indicat també que, de les 46 atencions d’enguany, en 29 casos, s’ha cursat una denuncia i posterior ordre de protecció enfront dels 28 de l’any passat i que, un total de 26 usuàries, utilitzen el sistema de protecció que permet fer un control de la víctima per part de la Policia Local i la Casa de la Dona.

Pel que respecta a l’edat de les víctimes de violència de gènere, l’edil ha assenyalat que “ no hi ha un perfil definit”. De fet, de les 46 víctimes, 16 tenen entre 18 i 30 anys, 14 es situen en la franja dels 40 i 50 anys, 11 tenen entre 30 i 40 anys i solament cinc dones son majors de 50. “També és important destacar que la major part de les agressions produïdes contra les dones han estat provocades per parelles o ex parelles i, fins i tot, un terç de les víctimes convivia amb l’agressor més de deu anys.

Solament una sexta part de les atencions prestades s’han fet amb dones que convivien menys d’un any amb ell o que no convivien però tenien una relació de parella” ha detallat la regidora.“Des de la Regidoria, seguim pensant que la violència de gènere solament té una manera efectiva de ser combatuda, des de la prevenció i conscienciació de tota la societat” ha expressat l’edil, qui durant aquesta presentació a donat a conèixer els actes preparats per a commemorar el 25 de novembre, Dia per a Combatre la Violència contra les Dones que es faran la setmana que ve.

El primer serà el dimarts 18 amb l’exposició No más princesas d’Arturo de las Liras i Marta Cubedo amb la col•laboració de la Fundació Isonomia-UJI. La Casa dels Mundina acollirà també una altra exposició, del 19 a 26, en aquest cas dels cartells que opten al premi de la Regidoria de la Dona amb la temàtica de com combatre la violència de gènere. l dia 20 es farà l’entrega d’aquests premis i el dissabte 22, de la mà de l’Associació amb Llanes pel Carrer, es portarà a terme ‘Enllaçat contra la violència de gènere’. “Una activitat que consisteix en l’elaboració de llaços contra la violència cap a les dones a la qual convidem a totes a participar o almenys a passar-se per la Casa Mundina per arreplegar un llaç i fer palés que Vila-real està en contra de la violència de gènere”.

El mateix dia, a la vesprada, el teatre fòrum sobre violència de gènere a càrrec de la companyia Laboratori de Dones de Cultura Crítica Vila-real, dels alumnes de Cultura i de la Regidoria de la Dona, posaran el punt i final “a una programació que fem pensada perquè Vila-real no es quede indiferent davant la violència de gènere i per la que demanem tolerància zero” ha conclós Alvaro.