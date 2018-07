Un total de 20 establiments participen aquest cap de setmana en la I Fira Momentum de Vila-real

El Casal de Festes acollirà aquest cap de setmana, dies 24, 25 i 26 d'octubre, la primera Fira de Cerimònies, Comunions i Batejos on un total de 20 establiments, més del 50% d'ells de Vila-real, oferiran tot tipus de serveis relacionats amb aquest tipus de celebracions especials. Un esdeveniment que, segons el regidor d'Economia, Pasqual Batalla, pretén impulsar l'economia local en implicar a molts sectors “en un temps en el qual és necessari sumar esforços i objectius comuns”.

Així, la primera fira d'esdeveniments Momentum reunirà a comerços de moda, fotografia, lloguer de vehicles, hostaleria, floristeria, viatges, perruqueria, rebosteria i un llarg etcètera “que donaran a conèixer i promocionaran tant els productes especialitzats en aquest tipus de cerimònies de la ciutat com de la zona”.

Per la seua banda el responsable de l'organització d’aquesta primera fira, Saul Viciano, ha agraït a l'Ajuntament de Vila-real totes les facilitats donades per a la celebració d’un esdeveniment que comptarà amb un programa d'activitats paral•leles entre les quals destaquen les actuacions en directe de grups que actuen habitualment en cerimònies com The Sigmunds (divendres vesprada) o Emocions (dissabte vesprada). També els estands portaran a terme demostracions i, el diumenge al matí, està prevista la visita d'un grup de bloggers especialitzat en tendències “que ens ajudaran a difondre la fira”, segons Viciano.

Per la seva banda la secretària d’Ucovi, Tere Esteve, ha indicat que es tracta d'un esdeveniment “que era necessari per a la ciutat” i ha agraït la participació dels comerços locals en una fira que “confiem que no siga l'última”. El regidor d'Economia, Pasqual Batalla, ha conclòs l'acte felicitant tant Saul Viciano com a Tere Esteve “per l'esforç realitzat per a programar un esdeveniment que mai abans s'havia realitzat a Vila-real i activar el comerç en moments difícils” i ha animat els veïns a assistir a la mateixa.

La I Fira de Cerimònies, Comunions i Batejos, organitzada per la Revista And Magazine Castellón, Branding Road Agencia de Comunicación, Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real, s'inaugurarà el divendres a les 17.00 hores i estarà oberta al llarg de tot el cap de setmana, de 11.00 a 21.00 hores, al Casal de Festes