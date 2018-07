Serveis Socials de Vila-real completa 456 beques de menjador al 100%

La regidora de Serveis Socials, Mònica Alvaro, ha anunciat que enguany, i gràcies a una nova modificació de l’ordenança municipal reguladora de les beques de menjador aprovada fa uns mesos, “hem pogut arribar a una xifra rècord pel que fa a les concessions de beques atorgades i en total seran 456 menors els qui gaudiran enguany d’una beca de menjador al 100%”.

Aquestes ajudes municipals cobriran el servei íntegre de menjador i es desglossen de la següent manera. Del total de beques concedides, 258 seran subvencions que vindran a completar la diferència de les ajudes que atorga la Conselleria d’Educació “perquè encara que l’administració autonòmica diu que dóna una beca del 100% la realitat és ben diferent”, detalla l’edil.

El preu del menjador en els col•legis públics és de 4,25 euros i la Conselleria estableix 3,94 euros, “per tant, com ens preocupa què passa en aquells casos en què la família no pot assumir la diferència, Serveis Socials es fa càrrec d’aquest 0.31 euros diaris”, detalla Alvaro. El mateix passa amb 165 menors als qui la Conselleria d’Educació ha concedit una beca del 70%, “en aquests casos també l’Ajuntament es fa càrrec de la diferència fins arribar al preu màxim establert per menjador i dia”.

A més la regidora ha destacat que, enguany, des de Serveis Socials, “hem fet tot el possible per poder arribar a totes aquelles famílies que han quedat pròximes però que no han obtingut la beca de la Conselleria”. Segons ha explicat Alvaro, l’administració autonòmica “és cada vegada més restrictiva a l’hora de concedir aquestes beques i, per això, també serà l’Ajuntament qui cobrirà la necessitat d’aquestes famílies que han quedat fora de la baremació de la Conselleria”. “En definitiva podem dir que abastem tots aquells casos en què la Conselleria no assumeix el cost íntegre de la beca i ens fem càrrec de nous per a assegurar-nos que els xiquets i xiquetes tinguen el seu menjar fix durant tot el curs", ha manifestat l’edil per a qui la correcta alimentació dels menors a Vila-real “és una prioritat màxima de la Regidoria i on s’han centrat molts esforços”. “Així, al curs 2010-2011, quan estava governant el PP, sols es va concedir beca de menjador a 68 xiquets i xiquetes.

En 2011-2012 ja foren 77 gràcies a un augment de pressupost de la Regidoria, en el 2012-2013 varem continuar incrementant la partida i assolirem la xifra de 221 beques, al 2013-2014 la xifra va continuar creixent fins a les 283 i, finalment, enguany, per al curs 2014-2015, seran 456 xiquets i xiquetes de Vila-real qui tindran una beca municipal de menjador garantida”, ha explicat la regidora.

Per tant la inversió ha passat de 47.459 del 2010-2011 als 65.000 euros pressupostats enguany. “Un 570% més respecte de la darrera gestió del Partit Popular que ve a significar quina és la prioritat d’aquesta Regidoria, els nostres xiquets i xiquetes i ajudar i rescatar les famílies que en aquestos moments tant difícils estan passant per series dificultats”, ha conclòs la responsable de Serveis Socials.