Serveis Socials beca 12 persones en risc d’exclusió social a la ciutat de Vila-real

Des del passat 14 de novembre set dones i cinc homes que travessen per sèries dificultats econòmiques es formen com a gestors de residus urbans a la Fundació Tots Units

La Regidoria de Serveis Socials, amb la col•laboració de la Fundació Tots Untis, ha posat en marxa un taller prelaboral que tracta d’insertar laboralment 12 persones que, ara per ara, passen per dificultats econòmiques i socials alhora d’accedir al mercat laboral.

En aquesta nova edició es pretén que els i les seleccionades, mitjançant un informe dels Serveis Socials municipals, puguen adquirir coneixements, tècniques i habilitats per tal d’executar tasques pròpies de gestor de residus, gràcies als programes i activitats que es desenvolupen a la Fundació Tots Units.“Es tracta d’una oportunitat de formació que els i les destinatàries d’aquest programa no havien tingut abans i, per això, la seua inserció laboral es preveia molt més difícil que gent amb una mínima experiència laboral” ha manifestat la regidora. “En aquest cas les persones que participen del taller prelaboral opten a una formació reglada de sis mesos i per a facilitar la seua assistència, rebran una beca de 12 euros al dia” segons Alvaro.“Cal afegir que a l’anterior edició d’aquest taller l’èxit optés es va materialitzar en la millora de la formació de les persones i fins i tot en la consecució de treball per a part de l’alumnat” ha explicat l’edil.

“Una segona oportunitat a persones que pensaven que ja no quedava eixida a la seua situació” ha matisat la regidora, qui al mateix temps s’ha queixat “perquè és una llàstima que ni des de la Diputació, ni des de Conselleria ni tampoc des del Servef hi haja una aposta ferma per taller becats que permitisquen a les persones sense experiència de treball rebre una formació laboral al mateix temps que es garanteix la subsistència econòmica de les mateixes, ja que aquest és l’únic taller d’aquestes característiques que podem oferir ara per ara a Vila-real davant la negativa de les administracions supramunicipals a finançar tallers prelaborals”.