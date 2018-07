La Policia Local de Vila-real deté a 61 persones per delictes contra la seguretat vial en deu mesos

Els altres 21 detinguts han estat per no tenir permís de conduir

La Policia Local de Vila-real ha detingut, en el que va d'any, a un total de 61 conductors com presumptes autors de delictes contra la seguretat vial, principalment per conduir sota la influència de l'alcohol o sense permís de conduir.

En concret, en aquests deu mesos, s'han efectuat 30 detencions per conduir superant els límits d’alcoholèmia permesos i altres 10 per negar-se a sotmetre's a les proves d’alcoholèmia.

Els altres 21 detinguts han estat per no tenir permís de conduir. El regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Serralvo, ha destacat en aquest sentit el treball de la Policia Local per a garantir la seguretat de conductors i vianants, a través dels controls viaris i les múltiples campanyes de conscienciació i informatives que fan al llarg de l'any. “Es tracta de prevenir i detectar aquelles persones que posen en greu risc la circulació” ha assenyalat l'edil qui recorda que “la seguretat viària és una de les principals competències de la nostra Policia Local i és de destacar la important tasca que realitza en aquest àmbit”.

Pel que afecta a aquests delictes, l'alcohol es castiga amb la pena de presó de tres a sis mesos, multa de sis a 12 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies, a més de la retirada del carnet entre un i quatre anys. La negativa a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia es castiga amb la pena de presó de sis a un any, a més de la retirada del carnet entre un i quatre anys.

Per la seua banda, conduir sense permís es castiga amb la pena de presó de tres a sis mesos, multa de 12 a 24 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. A més, la Policia Local recorda que, des del passat 19 de setembre, es porten a terme controls preventius de drogues amb la finalitat de millorar la seguretat vial que se sumen als ja realitzats periòdicament de controls de alcoholèmia.

El resultat han estat 16 proves positives que han estat tramitades per via administrativa i a les quals es va imposar una sanció de 1.000 euros, a més de perdre sis punts del permís de conduir. Els tests positius han estat per aquest ordre, consum de cànnabis, cocaïna i opiacis.