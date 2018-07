Onze companyies mostraran les seves peces durant les tres jornades de dansa breu a Vila-real

Hi haurà dinou propostes de dansa contemporània d'estils i codis molt diversos, tant sobre l'escenari com en vídeo dansa, en un sol cap de setmana i completament gratuïtes al costat dels workshops que es realitzaran a l'aire lliure els dies 3, 4 i 5 d'octubre.

Onze companyies tant nacionals com internacionals mostraran les seves peces breus durant les tres jornades de dansa breu a l'Auditori Municipal de Vila-real dels dies 3, 4 i 5 d'octubre.

D'entre elles, una es portarà el premi de coproducció que el festival ofereix per donar suport a la creació dels artistes no només de manera econòmica sinó també amb la possibilitat de tornar a Vila-real per estrenar la peça en commemoració del Dia Internacional de la Dansa el proper mes d'abril.

A més de les peces breus el festival comptarà amb vuit companyies més, que oferiran diferents activitats de dansa com l'espectacle inaugural on primarà l'humor, un dedicat als escolars, una residència artística que mostrarà la seva creació al Redwind de dissabte i arribats a diumenge la dansa sortirà al carrer, tot això sumant dos grups de música que amenitzaran la "nit de tertúlia" de divendres nit i la Jam session de diumenge com a tancament a l'Ermita Mare de Déu de Gràcia.

"Aquesta és una edició molt important perquè ja complim tres anys i si bé és cert que el nivell de les propostes és cada vegada millor i la programació és cada vegada més gran i més completa, també el nivell d'exigència del públic augmenta cada any, així és que esperem no decebre i que tothom pugui gaudir d'aquest festival pensat per i per a tots" afirma la directora artística Pepa Cases.