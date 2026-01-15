Vila-real proyecta renovar el tapizado de las butacas del Auditorio Municipal para mejorar el confort del público

El Ayuntamiento de Vila-real ha sacado a licitación el servicio de retapizado de las butacas del Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, una actuación necesaria para mejorar el confort y la imagen de uno de los principales espacios culturales de la ciudad. El Auditorio, inaugurado en 1995, presenta un notable deterioro en su patio de butacas tras casi tres décadas de intensa actividad cultural.

El proyecto contempla el retapizado completo de 544 asientos y respaldos, correspondientes a las 412 butacas de platea y las 132 del anfiteatro. La intervención mantendrá la estructura actual de las butacas, pero renovará íntegramente el tapizado, especialmente afectado por el uso continuado derivado de la amplia programación de espectáculos teatrales, festivales y actividades culturales.

El importe total de la actuación asciende a 65.821,17 euros. Los trabajos se ejecutarán durante el periodo de cierre del Auditorio, ajustándose a su agenda cultural, con el objetivo de realizar la intervención de forma continua y sin interrupciones. El plazo de ejecución será de tres meses a partir del 1 de julio de 2026, con fecha máxima e inamovible de finalización el 30 de septiembre de 2026.

Durante el tiempo de cierre, el Ayuntamiento aprovechará para acometer otras reparaciones y mejoras en el Auditorio, como la renovación del telón, la microfonía, las luminarias, la sala de grabación o los baños. Además, Fajardo ha avanzado que, aprovechando que Vila-real es una ciudad referente en teatro y artes de calle, se reforzará la programación cultural al aire libre para potenciar el espacio escénico urbano.

El pliego de condiciones establece un periodo mínimo de garantía de diez años para el nuevo tapizado y contempla como criterios de adjudicación la oferta económica, la ampliación de la garantía y la posible reducción del plazo de ejecución.