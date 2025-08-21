Vila-real refuerza la seguridad viaria con más de 80 actuaciones durante el verano

El Ayuntamiento de Vila-real ha realizado durante el mes de julio más de 80 intervenciones en distintos puntos de la ciudad para dar respuesta tanto a incidencias detectadas como demandas recibidas, contribuyendo de manera directa a la mejora de la seguridad viaria y el correcto mantenimiento de la señalización urbana.

De manera anual, se acuerda una planificación de trabajos programados que incluyen repintar marcas viarias, renovar o instalar señales y priorizar las áreas con más tráfico o desgaste, con el objetivo de mantener la ciudad segura y actualizada. En este sentido, el concejal de Policía, Toni Marin, explica que muchas de estas actuaciones “se concentran en verano, cuando hay menos gente en Vila-real, para intentar minimizar las molestias que puedan ocasionar”.

En esta línea, Marin comenta que durante este mes de agosto se están llevando a cabo trabajos de señalización horizontal, que incluyen el repintado de pasos de peatones y simbología viaria, así como la sustitución de señalización vertical dañada o deteriorada en varias zonas de la ciudad, como algunas de sus avenidas, con el objetivo de mejorar la seguridad y la visibilidad para todos los usuarios de la vía pública.