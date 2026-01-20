Vila-real refuerza su compromiso con la lengua valenciana con la prórroga del convenio con la AVL

El Ayuntamiento de Vila-real ha reafirmado su compromiso con la divulgación, protección y normalización del valenciano mediante la firma de la prórroga del convenio de colaboración con la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El acuerdo, que se renueva cada cuatro años, consolida la relación entre ambas instituciones para fomentar el uso de la lengua propia en todos los ámbitos sociales y promover actividades culturales e investigadoras vinculadas a la historia y la identidad local.

Con este acuerdo, Vila-real vuelve a poner en valor su trayectoria como municipio pionero en políticas de normalización lingüística. La ciudad creó su Servicio de Normalización Lingüística en 1995, que se convirtió en Concejalía en 1999, y desde entonces ha mantenido un apoyo constante a las iniciativas de la AVL, reconocida desde 2006 como el único organismo competente en la regulación del valenciano.

El Ayuntamiento de Vila-real fue uno de los primeros consistorios en suscribir un convenio con la Acadèmia Valenciana de la Llengua, firmado inicialmente el 2 de octubre de 2012, prorrogado en 2017 y renovado nuevamente en 2022. La prórroga actual mantiene los compromisos de ambas partes para seguir impulsando el valenciano desde el ámbito local.

Entre las medidas recogidas en el convenio destacan la rotulación y denominación de la toponimia local en valenciano, la cesión de espacios municipales para actividades culturales de la AVL, la coorganización de jornadas sobre la figura de Jaume I, la oferta de al menos un 50 % de las actividades culturales y formativas municipales en valenciano, así como el fomento del uso de la lengua en el ámbito deportivo y entre el personal municipal.

Por su parte, la Acadèmia Valenciana de la Llengua continuará prestando asesoramiento lingüístico al Ayuntamiento, a la Junta de Fiestas y a la Comissió de Penyes, además de suministrar sus publicaciones a las bibliotecas municipales, incluir a Vila-real en sus actividades culturales y mantener líneas de subvención para la promoción del valenciano.