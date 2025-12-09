Vila-real inicia un proceso participativo para conocer las necesidades de salud de la ciudadanía

El Consejo de Salud de Vila-real ha iniciado un proceso de participación ciudadana para conocer de primera mano las necesidades de salud de la población local con el objetivo de mejorar la salud comunitaria e impulsar las políticas de salud. Esta acción forma parte de la tarea del ente hacia la promoción de la salud, la acción comunitaria y la implicación activa de los ciudadanos en la definición de las políticas de salud del municipio.

Después de las fiestas de Navidad, la ciudadanía podrá responder a una pregunta abierta destinada a identificar sus principales preocupaciones y prioridades en salud. Para facilitar la participación, se instalarán 12 urnas distribuidas en varios puntos de la ciudad. Esta primera fase permitirá obtener una radiografía inicial de los asuntos que más preocupan al vecindario. A partir de las aportaciones recogidas, el Consejo elaborará un cuestionario en línea más detallado, que servirá para profundizar en el análisis y definir proyectos de mejora adaptados a las necesidades detectadas.

El órgano, que actúa en el ámbito de las zonas básicas de salud del Departamento de Salud de la Plana, está integrado por una amplia representación del tejido sanitario, social y comunitario de la ciudad. La presidencia recae en Luisa Mª Escalante, médica y representante del Departamento 3 del Hospital de la Plana, mientras que Antonio Marín, concejal de Sanidad de la ciudad, asume la vicepresidencia.

El Consejo cuenta también con representantes de los centros de salud y de Salud Pública, Servicios Sociales, farmacias, centro de día Lluís Alcanyís, asociaciones vecinales, entidades municipales vinculadas a la diversidad funcional y organizaciones como la AECC, la Asociación de Familiares de Alzheimer, la Fundación Manantial, representantes sindicales, AMPA y docentes.

Entre las funciones del Consejo destacan el análisis de la situación de salud de la población, la priorización de objetivos de promoción de la salud y el diseño de acciones comunitarias efectivas. Además, trabaja de forma coordinada con otros consejos de salud del territorio a través de los centros de Salud Pública.