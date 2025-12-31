Vila-real inicia la licitación del nuevo contrato de limpieza de inmuebles municipales por 2,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado en una sesión plenaria extraordinaria el inicio del expediente para licitar el nuevo contrato de limpieza de inmuebles municipales, un servicio que contará con un presupuesto cercano a los 2,3 millones de euros, lo que supone unos 700.000 euros más que el contrato anterior. La nueva adjudicación tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro anualidades.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado que el municipio dispone de alrededor de 130 inmuebles municipales, de los cuales 74, ocho más que en la última licitación, se incluirán en este nuevo contrato, estructurado en tres lotes. Se contemplan los centros educativos, con un presupuesto de 1.448.743,16 euros, los espacios culturales, museos y la Policía Local, con 189.381,31 euros, y otras dependencias municipales, con 617.077,78 euros. Quedan fuera de esta licitación otros espacios, como las instalaciones deportivas.

Benlloch ha destacado que el incremento del coste responde al aumento de horas de limpieza en algunos edificios, la subida del precio de la hora de trabajo y la incorporación de nuevos espacios al servicio.

El Pleno también ha aprobado la actualización del precio del contrato de gestión de la recogida domiciliaria y transporte de residuos y voluminosos, así como de la proyección, construcción y explotación del ecoparque. Esta actualización, solicitada por la empresa adjudicataria y avalada por los técnicos municipales, asciende a 104.509 euros.

Además, se ha dado luz verde al pago de facturas por un importe total de 162.000 euros, correspondientes a nueve facturas del ejercicio 2025, cerrando así varios expedientes pendientes de abono.