Vila-real formaliza un préstamo de 4,5 millones para inversiones y pagos judiciales

El Ayuntamiento de Vila-real ha firmado un préstamo de 4,57 millones de euros con Caixa Rural Vila-real, tras un proceso de licitación pública. La financiación, con un tipo fijo del 2,59% y un plazo de 12 años (dos de carencia), permitirá ejecutar las inversiones previstas en el presupuesto de 2025.

Del total, 1,35 millones se destinarán a pagos derivados de expropiaciones, urbanismo y sentencias judiciales, que el alcalde José Benlloch ha atribuido a "la herencia del PP", con un coste diario estimado de 19.500 euros para las arcas municipales.

Los 3,2 millones restantes financiarán mejoras en instalaciones y espacios públicos como el albergue del Termet, el Gran Casino, el Teatro Tagoba, el Forn d’Avall, la alquería del Botànic Calduch y actuaciones en barrios como el del Progreso.

Benlloch ha agradecido las condiciones ofrecidas por Caixa Rural y ha defendido la necesidad del préstamo para avanzar en los proyectos municipales “sin despilfarros”.