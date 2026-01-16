Vila-real entrega los premios de la campaña de Navidad de apoyo al comercio local

El Ayuntamiento de Vila-real y la Unió de Comerç de Vila-real (UCOVI) han celebrado el acto de entrega de los premios de la campaña de Navidad de apoyo al comercio local, una iniciativa destinada a fomentar las compras de proximidad durante las fiestas y en la que han participado cerca de 110 establecimientos asociados.

La campaña se desarrolló entre el 15 de diciembre y el 5 de enero y ha contado este año con la destacada colaboración del Villarreal CF, que ha cedido la imagen del club y la participación de jugadores como Gerard Moreno, además de colaborar en eventos tan emblemáticos como la celebración de Fin de Año y las campanadas en la ciudad.

Como incentivo a las compras, el Villarreal CF ha aportado 30 premios exclusivos, entre los que se encontraban entradas para partidos, experiencias únicas, camisetas y material oficial del club firmados. Estos regalos se han sorteado entre las personas que realizaron compras superiores a 20 euros en los comercios adheridos a la campaña.

En el acto de entrega de premios han participado también el director de Relaciones Institucionales del Villarreal CF, Marcos Senna, la presidenta de UCOVI, Carmen Gil, y el concejal de Comercio, Xus Madrigal, quienes han destacado el éxito de la campaña y la importancia de seguir trabajando de manera conjunta en futuras iniciativas de dinamización comercial.