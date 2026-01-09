Vila-real celebra este viernes 9 de enero el acto de Nombramiento de la Reina y Corte de Honor 2026

La Junta de Fiestas de Vila-real ha comunicado que este viernes 9 de enero por la tarde tendrá lugar el acto oficial de Nombramiento de la Corte de Honor 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo local.

Al igual que en el pasado ejercicio, la Reina de las Fiestas 2026 será escogida en una reunión extraordinaria de la Junta de Fiestas que se celebrará esa misma tarde. El nombre de la joven elegida se hará público durante el propio acto de Nombramiento, manteniendo así la emoción y la tradición que rodean este acontecimiento.

La Reina será seleccionada de entre las siete jóvenes vila-realenses candidatas, que pasarán a formar parte de un momento clave para las fiestas de la ciudad y representarán a Vila-real a lo largo del próximo año festivo.

Desde la Junta de Fiestas se invita a la ciudadanía a acompañar y apoyar este acto simbólico, que marca el inicio del camino hacia las Fiestas 2026.