Vila-real abre una oficina de atención y tramitación para la tasa de residuos el próximo 26 de enero.

El Ayuntamiento de Vila-real habilitará, a partir del lunes 26 de enero, una oficina específica de atención y tramitación de las bonificaciones de la tasa de residuos en la Casa dels Mundina con el objetivo de garantizar una atención ordenada y accesible a la ciudadanía y mejorar la gestión de este trámite.

La puesta en marcha de este servicio responde a la voluntad del consistorio de descongestionar el ayuntamiento para evitar colas y prevenir el colapso de los servicios de registro y gestión tributaria mediante una organización clara que permita tramitar las solicitudes con mayor agilidad y seguridad.

La oficina de la Casa dels Mundina contará con personal formado y especializado para garantizar un servicio integral desde el primer momento con funciones diferenciadas que permitirán informar, orientar, revisar documentación y hacer las solicitudes sin necesidad de derivar las personas en otros edificios municipales. La ciudadanía podrá resolver todos los trámites vinculados a las bonificaciones de la tasa de residuos en un mismo espacio con atención directa y acompañamiento personalizado especialmente en los casos más complejos

El Ayuntamiento ha trabajado también en la elaboración de materiales informativos claros como trípticos y contenidos de preguntas frecuentes con el fin de garantizar que la información llegue de manera comprensible y transparente a toda la población. Por otra parte, el consistorio trabaja para la puesta en marcha de diferentes canales para la gestión de la cita previa, tanto de manera presencial como telefónica, y a través de la web municipal reforzando así la accesibilidad al servicio.