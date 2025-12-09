La UNED de Vila-real se consolida como uno de los centros con mayor oferta formativa de España

Por primera vez desde su creación, el centro ha desplegado una programación sin precedentes, superando los 50 cursos en apenas unos meses y dando respuesta a las necesidades formativas de la provincia de Castellón, de la Comunitat Valenciana y de todo el territorio nacional, incluso con proyección internacional.

Mirando hacia 2026, la UNED prevé ampliar su oferta con programas de formación homologados por el IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, organismo de la Generalitat Valenciana) y por la UNED, destinados a policías locales, bomberos y cuerpos de seguridad, reforzando así su papel estratégico en la capacitación profesional del ámbito público.

Una de las líneas prioritarias marcadas por el director, Alejandro Ribes, es la apuesta por la formación permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida, estableciendo alianzas sólidas con instituciones y administraciones para desarrollar un modelo formativo flexible, accesible y adaptado a las nuevas demandas sociales.

La consolidación de esta amplia oferta educativa convierte a la UNED de Vila-real en un motor formativo esencial para Castellón, la Comunitat Valenciana y para miles de estudiantes que encuentran en la educación a distancia una oportunidad de crecimiento personal y profesional.