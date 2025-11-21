La UNED renueva su equipo directivo liderado por jóvenes profesionales con talento

La UNED de Castellón, en su Centro Asociado de Vila-real, da un paso firme hacia la innovación y la modernización con la presentación de su nuevo equipo directivo, liderado por jóvenes profesionales con talento y una clara visión de futuro.

En esta nueva etapa, la UNED apuesta por la excelencia académica, la accesibilidad lingüística y una comunicación moderna y efectiva, renunciando a los moldes tradicionales para abrazar un organigrama que refleja diversidad, experiencia y juventud.

EQUIPO DIRECTIVO

Al frente de la Coordinación de Idiomas se encuentra María López Rubio, graduada y máster en Traducción por la Universitat Jaume I. Su brillante trayectoria académica se vio coronada con el Primer Premio Nacional de Fin de Carrera, un reconocimiento que refleja la calidad y el compromiso de su trabajo.

María combina la investigación, la docencia y la accesibilidad audiovisual. Su experiencia en subtitulación y audiodescripción para personas con discapacidad sensorial la convierte en una figura clave para la UNED, que refuerza así su vocación inclusiva. Obtuvo el doctorado con mención internacional y cum laude por su tesis sobre audiodescripción de comedias en Netflix España, y su propuesta de mejora le valió el prestigioso Premio IQH a la mejor tesis.

Actualmente, María compagina su labor en la Universitat de València y la Universitat Jaume I, donde dirige los Estudios Filològics i de Traducció. Además, colabora con la Université de Bourgogne Europe, consolidando un perfil internacional y de accesibilidad que habla no solo en múltiples idiomas —es experta en español, inglés, francés, valenciano/catalán, chino y lengua de signos española—, sino también en compromiso social.

En la Coordinación de Comunicación se incorpora Rubén de la Cruz Soligo, un diseñador y comunicador de reconocido prestigio local con una larga trayectoria en proyectos visuales. Su fama creció, entre otras facetas, por haber diseñado el cartel oficial de La Pasión de Torreblanca 2025, inspirado en la estética cinematográfica de Marvel, capaz de transmitir la grandeza de la representación con una fuerza visual impactante.

Rubén no solo ha sido galardonado en concursos de cartelería festiva por el Carnaval de Vinarós, Fallas de Benicarló y Burriana, y las fiestas de Santa Quiteria de Almassora. También ha diseñado un escenario de nueva generación para La Pasión de Torreblanca que combina tradición teatral con ilustración avanzada y técnicas de inteligencia artificial. Su visión pone en valor la creatividad local, su experiencia en comunicación y su capacidad para conectar con comunidades de todo tipo.

Completando el equipo directivo, Vicente Martínez Sorribes, veterano en el ámbito de la contabilidad y la gestión empresarial. Con una larga trayectoria en empresas y finanzas, aporta una base sólida, experiencia institucional y rigor técnico al proyecto de la UNED de Vila-real. Su presencia garantiza que la innovación venga de la mano de una gestión fiable y eficiente.

Con el nuevo organigrama, la UNED apuesta por una dirección que comprende, habla y comunica en múltiples lenguas. Con este equipo, la UNED Vila-real se prepara para afrontar nuevos retos como fortalecer su presencia en la comunidad, modernizar su oferta académica, y dar protagonismo a la accesibilidad como valor fundamental.