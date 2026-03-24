Presentadas en Vila-real las primeras 20 parejas del 'Voluntariat pel Valencià'.

La Concejalía de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Vila-real, presentó una nueva edición del programa 'Voluntariat pel valencià', una iniciativa que este año celebra su veinte aniversario fomentando el uso social de la lengua a través del voluntariado lingüístico.

El acto, se celebró con la colaboración de Escuela Valenciana y la Asociación Cultural Socarrats, y sirvió ha servido para dar la bienvenida a las primeras 20 parejas lingüísticas de esta edición, 18 serán voluntarios presenciales y 2 virtuales, una cifra que confirma el éxito de participación y el compromiso de la ciudadanía con la normalización del valenciano.

Durante el acto también se presentaron las actividades complementarias previstas, como la presentación del libro 'Tasta el món en valencià!' el 14 de abril, y la Festa per la Llengua el 18 de abril, que refuerzan el carácter participativo y cultural del programa.