La Policía Local de Burriana y la Guardia Civil detienen a tres personas tras frustrar un robo con fuerza en un comercio.

Una actuación conjunta y coordinada entre la Policía Local de Burriana y la Guardia Civil ha permitido frustrar un robo con fuerza en un establecimiento comercial del municipio y detener a tres personas presuntamente implicadas en los hechos.

La intervención se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada de este lunes, después de que la Policía Local recibiera un aviso a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (112). Un vecino alertó de la presencia de fuertes golpes en un comercio ubicado en las inmediaciones del Centro de Salud Burriana I, en la avenida de Nules.

Hasta el lugar se desplazaron de manera inmediata dos dotaciones de la Policía Local, junto con efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana. A su llegada, los agentes comprobaron que el cristal del establecimiento se encontraba fracturado, presuntamente tras ser golpeado con una piedra.

En las inmediaciones del local fueron interceptadas tres personas: dos hombres, vecinos de Castellón, y una mujer, vecina de Burriana. Uno de los implicados intentó huir del lugar, si bien fue rápidamente alcanzado por los agentes. Durante la intervención se logró recuperar la caja registradora del comercio. Según las diligencias practicadas, la mujer habría actuado como presunta colaboradora en la comisión del delito, por lo que también fue detenida e imputada por los mismos hechos.

La colaboración ciudadana y la eficacia de la actuación policial resultaron determinantes para evitar la consumación del robo, que finalmente se ha saldado con daños materiales en el establecimiento. Los tres detenidos fueron trasladados al Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición del Juzgado de Guardia.